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Megtalálták az Édenkertet? Tudósok azonosíthatták a Biblia elveszett folyóját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors édenkert
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 16:30
Bibliakutatás
Az Édenkert egy karnyújtásnyira. Bibliai helyszínen kutatnak a tudósok.

A Biblia egyik legismertebb helyszínéhez kötődő folyó múltjáról derítettek ki új részleteket a kutatók. A friss geológiai vizsgálat szerint az Eufrátesz története jóval összetettebb, mint azt korábban feltételezték.

Ilyen lehet a bibliai Édenkert.
Ilyen lehet a bibliai Édenkert. Fotó: wikipedia

A Biblia és az Édenkert

Új geológiai felfedezés hozhat fordulatot a Biblia Édenkertjéhez kapcsolt egyik folyó rejtélyében. A Teremtés könyve szerint az Eufrátesz egyike annak a négy folyónak, ami az Édenből ered, abból a paradicsomi kertből, ahol a bibliai hagyomány szerint Ádám és Éva élt. Bár a folyó központi szerepet kapott a bibliai történetben és az ókori Mezopotámia civilizációinak felemelkedésében is, eredetének pontos történetét sokáig nem tudták rekonstruálni.

A kutatók most szeizmikus képalkotás, műholdas megfigyelések, geológiai térképezés és a Földközi-tenger alatt eltemetett üledékek vizsgálata alapján állították össze a folyó múltját. Elemzésük szerint két hatalmas ősi folyó, a Paleo-Karasu és a Paleo-Murat egykor külön haladt a mai Törökország és Szíria területén, majd a térséget alakító tektonikai folyamatok megváltoztatták az útjukat. 

A Nature Geoscience folyóiratban június 1-jén megjelent tanulmány szerint a Paleo-Murat több mint 16,5 millió éve jelent meg, míg a Paleo-Karasu nagyjából 8,6 és 5,9 millió évvel ezelőtt alakult ki. Ezek a vízfolyások kezdetben nem a mai Eufrátesz-rendszer részei voltak, hanem tavakba ömlöttek az észak-anatóliai töréstől délre. 

Körülbelül 5,3 millió évvel ezelőtt drámai változás következett be: az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger kapcsolata beszűkült a mai Gibraltári-szoros térségében, emiatt a Földközi-tenger nagy része kiszáradt, vízszintje pedig jelentősen lecsökkent. A folyók mélyebben vágtak be a tájba, miközben a tektonikai erők felgyorsították az eróziót. 

A kutatók szerint ezek a folyamatok hatalmas áradásokat is kiválthattak, amikor az anatóliai magasföld tavainak természetes gátjai átszakadtak. A vizsgálat arra jutott, hogy a két ősi folyó végül mintegy 1,6 millió évvel ezelőtt egyesült és ekkor kezdett kialakulni a mai Eufrátesz, Nyugat-Ázsia leghosszabb folyója, amely kulcsszerepet játszott a korai civilizációk történetében, így a Bibliai történetekben is - derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

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