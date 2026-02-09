Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megtalálták az Édenkert kulcsát? Elveszett bibliai folyók jelentek meg műholdfelvételeken

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 21:00
A NASA kiszúrta. Itt lehet az édenkert.

Évszázadokon át az Édenkert a Biblia egyik legtitokzatosabb és legtöbbet vitatott helyszíne volt. Sokan puszta mítosznak tartották, mások szerint azonban valós földrajzi alapjai lehetnek. Most műholdfelvételek újra reflektorfénybe helyezték a kérdést, miután kutatók ősi, mára kiszáradt folyómedrek nyomaira bukkantak a Közel-Keleten.

Milyen volt valójában az Édenkert?
Fotó: Framalicious /  Shutterstock 

Az Édenkert nyomában

A Teremtés könyve szerint az Édenkertet egyetlen nagy folyó öntözte, amely négy ágra szakadt: a Pisonra, a Gihonra, a Tigrisre és az Eufráteszre. A Tigris és az Eufrátesz ma is ismert folyók Irak területén, a Pison és a Gihon azonban évszázadok óta elveszettnek számított. 

Műholdas és radarfelvételek most egy hatalmas, ősi folyómedret azonosítottak Szaúd-Arábiában, amelyet Wadi al-Batin néven ismernek. Ez a kiszáradt folyó a Hidzsáz nyugati fennsíkjáról, Medina közeléből indult, majd északkeleti irányban egészen a Perzsa-öbölig húzódott, Kuvait térségéig. 

A kutatók szerint a Wadi al-Batin lefutása feltűnően egybeesik a Biblia Pison folyóról szóló leírásával, amely szerint a folyó „körülöleli Havila egész földjét, ahol arany van”. A műholdfelvételeken jól kivehető a folyó egykori deltája, valamint a homokdűnék és mélyedések, amelyek egy hatalmas vízfolyás nyomait őrzik. 

A Pison mellett a Gihon kiléte is új értelmezést kapott. Egyes kutatók szerint az iráni Zagrosz-hegységen keresztül kanyargó Karun folyó felelhet meg a bibliai leírásnak. A héber „sabab” szó, amely kanyargást vagy körbejárást jelent, jól illik a Karun vonulataira.

A Wadi al-Batin már az 1990-es években felkeltette a tudósok figyelmét, amikor Farouk El-Baz geológus a NASA űrrepülőgépének radaradatait elemezte. A folyó egykor akár öt kilométer széles is lehetett, és a holocén korszak nedvesebb időszakában aktívan folyt, mielőtt i.e. 2000 és 3500 között kiszáradt. 

Más kutatók hangsúlyozzák, hogy a műholdas adatok nem bizonyítják egyértelműen az Édenkert pontos helyét. Egyes elméletek Afrikához, mások a Nílushoz kötik a Gihont. A szakértők szerint a bibliai szövegek gyakran ötvözik a történelmi emlékezetet és a vallási szimbolikát, deül ki a Daily Mail cikkéből.

 

