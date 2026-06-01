Pánik a fedélzeten: rémülten ugráltak a vízbe az utasok a süllyedő hajóról

Kitört a pánik a fedélzeten, miután Törökország partjainál egy bulihajó váratlanul megdőlt, majd süllyedni kezdett, 148 utassal a fedélzeten, akik ezt követően az életüket mentve ugrottak a vízbe.
A Big Boss Diamon névre keresztelt, kalóztematikájú hajó épp egy ötórás körutazáson vett részt, amikor a motorja hirtelen meghibásodott, ami miatt a jármű az oldalára dőlt. A fedélzetén tartózkodó utasok - köztük 20 gyermek - mentőmellényben a tengerbe ugrott, mialatt a hajó lassan elmerült.
A bulihajó mindössze egy óra alatt elsüllyedt: az utasok ezt követően mentőcsónakokban várták a segítség megérkezését. Az ijesztő balesetet szerencsére mindegyik utas épségben megúszta - olvasható az Origo cikkében.
