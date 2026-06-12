Földi pokollá változott a beteg anyuka élete, 47 évesen már nem lehetett megmenteni

Megrázó történetet osztott meg felesége utolsó hónapjairól Michael Gavin, aki szerint a 47 éves Christina Gavin élete az utolsó fél évben „földi pokollá” vált. A nő 2-es típusú cukorbetegséggel élt, ami az évek során egyre súlyosabb szövődményeket okozott.

Életveszélyessé vált az édesanya betegsége

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Borzalmas dolgokon ment keresztül a beteg édesanya

Christinánál 2009-ben diagnosztizáltak terhességi cukorbetegséget és inzulinkezelést kapott. Férje szerint egészségi állapota különösen azután kezdett romlani, hogy 2012-ben halva született kislányuk, Angelica. A következő években egyre több egészségügyi problémával kellett szembenéznie. 2014-ben öt sikertelen szemműtét után hivatalosan vaknak nyilvánították. Látásvesztését a cukorbetegség következtében kialakult retinaleválás okozta.

Később egy lábfekély alakult ki nála, ami elfertőződött és vérmérgezéshez vezetett. Az állapota miatt végül a jobb lábát térd felett amputálni kellett. A betegségek sora azonban itt nem ért véget. 2023-ban ötödik stádiumú veseelégtelenséget diagnosztizáltak, miután hátfájás, gyengeség és kimerültség jelentkezett nála. Férje ekkor teljes munkaidőben gondozni kezdte, Christina naponta többször dialízisre szorult. A kezelések során kialakított érkapcsolatnál komplikációk jelentkeztek, amelyek miatt a jobb kezében jelentősen romlott a vérkeringés. Egyik ujja elfeketedett, később amputálni kellett.

2025 karácsonya előtt a nő két szívleállást is elszenvedett, majd két hétre mesterséges kómába helyezték. Amikor felébredt, férje szerint zavart volt és kezdetben nem ismerte fel őt. Állapota rövid javulás után ismét romlani kezdett. Később egy újabb ujját is amputálni kellett. Élete utolsó heteiben ismét kórházba került, az orvosok mellkasi fertőzést és folyadékot találtak a tüdejében.

Michael Gavin a Mirrornak elmondta, még a tragédia előtti napon is beszélt a feleségével. Másnap azonban a kórházból értesítették, hogy Christina nem reagál. Mire odaért, felesége oxigénmaszkkal próbált lélegezni. A férfi szerint néhány percre kiment vízért, majd amikor visszatért, közölték vele, hogy Christina meghalt. A nőt férje és két fia gyászolja. Michael jelenleg adományokat gyűjt a temetés költségeinek fedezésére és azt szeretné, ha feleségét elhunyt lányuk, Angelica sírja közelében helyezhetnék végső nyugalomra.