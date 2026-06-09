Hét liter vért veszített a 13 éves kisfiú, az orvosok közölték az apával, hogy készüljön fel a legrosszabbra

A mindössze 13 éves trurói Elliott Wills egy örökletes vérbetegség miatt feküdt kés alá, hogy eltávolítsák a lépét és az epehólyagját. Bár az ötkörös operáció zökkenőmentesnek tűnt, az igazi horror csak este kezdődött. A kisfiú vérnyomása hirtelen a mélybe zuhant, az ultrahang pedig kimutatta a legrosszabbat: felrobbant a főartériája, és brutális belső vérzés alakult ki.

Elliott egy ritka, örökletes vérbetegség miatt feküdt kés alá, de a rutinműtét után majdnem elvérzett a kórházi ágyán Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„Fiam, szeretlek!” – kiáltotta az apa, miközben elrohantak a gyerekkel

A drámai perceket az édesapa, az 53 éves Phill Wills testközelből élte át a bristoli gyerekkórházban.

Megszólalt a riasztó, és a hangosbemondón keresztül berendelték az újraélesztő csapatot az egyes szobába. Abba a szobába, ahol Elliott feküdt. Megjelent az orvos, és csak annyit mondott: Elliott drasztikus mennyiségű vért veszített

– emlékezett vissza a pokoli pillanatokra az apa. „A semmiből emberek tucatjai teremtek ott. Hordárok láncolata futott el mellettem, kezükben zacskós vérekkel. Ahogy elviharzottak Elliottal, épp csak annyi időm maradt, hogy utánakiáltsam: szeretem.”

Hét liter vér: Csodával határos módon győzte le a halált a ritka vérbetegség miatt műtött kisfiú

A műtőben valóságos háború zajlott a fiú életéért. Húsz fős orvosi csapat küzdött három órán át. Elliott összesen 7 liter vért veszített – ez a teljes vérmennyiségének a kétszerese.

Amikor megláttam a zárójelentésben a hét litert, azt hittem, gépelési hiba. Kizárt, hogy valaki túlélje ennyi vér elvesztését. De Elliott az élő bizonyíték rá, hogy lehetséges

– mondta az apa.

A tini végül 23 különböző donor vérének köszönhetően maradt életben. Három napig mesterséges kómában tartották, közben az agyát ért trauma miatt két súlyos rohamot is kapott, de a szervezete legyőzte a halált. Elliott azóta már újra iskolába jár, és a hatalmas Manchester United-rajongó srác végre újra focizhat a barátaival. Június végén ünnepli a 14. születésnapját, amit a véradók nélkül már nem élhetett volna meg.

Köszönöm mindenkinek, aki vért ad. Megmentettétek az életemet. Ha azon gondolkozol, hogy adj-e vért, kérlek, tedd meg. Édesanyámnak is nagy gerincműtéte volt márciusban, neki is rengeteg vér kellett. Alig várom a tizennegyedik születésnapomat, egy olyan napot, amiről korábban nem hittem, hogy megérem. Köszönöm a véradóknak az élet ajándékát!

– idézte a kisfiú szavait a brit Mirror.