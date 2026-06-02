Kétszer élesztette újra halva született kislányát Szilvia: "Akkor omlottam össze, amikor a mentők kiértek"

Felfoghatatlan az a fájdalom és napi küzdelem, amin a kis Szimonetta családja megy keresztül minden egyes áldott nap. A most 11 éves beteg kislány, Telegdi Szimonetta, egy borzalmas szülési komplikáció és orvosi műhiba áldozata lett: a szülőcsatornába visszacsúszva súlyos oxigénhiányt szenvedett, és gyakorlatilag halva született. Bár az orvosok újraélesztették, az agykérge megfordíthatatlanul sérült. Spasztikus agyi bénulása lett, nem beszél, nem jár, önállóan ülni és enni sem tud – egy hatalmas, tehetetlen baba, akinek az élete most egy 18 millió forintos külföldi kezelésen múlik.

Szimonetta súlyos oxigénhiánnyal született. A beteg kislány szülei mindent megtesznek, hogy egyszer lábra álljon. Folyamatosan hordják fejlesztésekre Fotó: beküldve

A beteg kislány utolsó esélye egy mágneses kezelés

Az édesanya, a 51 éves Zengl Szilvia 0-24 órás szolgálatban van a kislánya mellett. Az állandó készenlét, a folyamatos fejlesztések és az orvosi kontrollok teljesen felemésztik a mindennapjaikat. Ha ez nem lenne elég, a családnak a bénulás mellett egy másik szörnyű démonnal, az epilepsziával is meg kell küzdenie, ami korábban majdnem a kislány életét követelte. Szilvia könnyek között emlékezett vissza a legdurvább pillanatokra:

Volt, hogy olyan nagy görcsei voltak, hogy újra kellett éleszteni, mert ilyenkor ő nem vett levegőt. Hát ez brutál, amikor a saját gyerekeden csinálod! Azért öregedtem tíz évet, azt gondolhatod. Kétszer volt így újraélesztve epilepszia végett... Abban a pillanatban, mikor rosszul van, te vagy neki egyedül a segítség. Szóval nem esel össze. Neked kell cselekedni.

Az anyuka elmesélte, hogy a sokk mindig akkor érte el, amikor a mentők végre megérkeztek és átvették tőle a kislányt:

Akkor omlottam össze, amikor a mentők kiértek, úgy öt percre. Tudod, hogy most itt a segítség, most már ők a profik.

Lemondtak róla az orvosok: „Azt mondták, hagyjuk ott, kis szobanövény lesz”

A diagnózis után a kórházban, az orvosok semmi jót nem jósoltak a családnak. Megdöbbentő módon arra kérték a szülőket, hogy mondjanak le a saját gyermekükről. Szilvia azonban hallani sem akart erről, és a végsőkig harcol:

Nekünk a kórházban, anno, azt mondták, hogy mondjunk le Szimiről, mert kis szobanövény lesz, és hagyjuk ott. Én megmondtam a doktornőnek, hogy akkor is az én gyerekem, és hazaviszem, és az én szobanövényem lesz, ha úgy lesz!

A kislánynak nincs testvére, a szülők ugyanis nem mertek még egy gyermeket vállalni a hatalmas teher és a folyamatos ápolás mellett, ráadásul nem akarták, hogy ha ők egyszer már nem lesznek, a testvérre szakadjon ez a súlyos kötelesség. Szilvia számára az jelenti a kikapcsolódást, ha félévente eljut a fodrászhoz, vagy ha a férje vigyáz a kicsire, és ő egyedül mehet el bevásárolni.