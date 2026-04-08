„Küzdök az életben maradásért” – Legyőzte a rákot a kétgyermekes Natalie

Egy későn érkezett diagnózis döntötte romba annak a kétgyermekes anyának az életét. A kórmegállapítás előtt az orvosok többször elküldtek mondván, túl fiatal a rákhoz. Később mégis kiderült: rákos beteg és ráadásul a negyedik stádiumban van. Amikor ugyanis észrevették a beleiben a daganatot, az már 20 cm-es volt. Épp ezért úgy döntött bakancslistát készít. Mi több, még egy pub vezetésének is nekilátott. A most 45 éves Natalie Hooper ugyanis úgy véli: a negyedik stádiumú rák még nem egyenlő a halálos ítélettel.

Rákos volt, de nem hittek neki: 180 fokos fordulatot vett az élete

Natalie-t 2023 márciusában, 42 évesen diagnosztizálták vastagbélrákkal. Onnantól kezdve pedig minden ismerőse úgy kezelte őt, mintha haldokolna. Odamentek a családtagjaihoz és mind mondták: nagyon sajnálom.

Emlékszem, azt gondoltam: "Álljunk csak meg, még élek. Küzdök az életben maradásért, ti pedig már úgy beszéltek rólam, mintha meghaltam volna"

- emlékezett vissza a kétgyermekes családanya, aki először 2022 végén kezdte észlelni tüneteit. Orvosa azonban nem törődött aggodalmaival:

Épp egy szakításon mentem keresztül, így amikor mondtam az orvosnak, hogy megváltozott a székletem, egyszerűen a stressznek tulajdonította. Én akkor kezdtem igazán aggódni, amikor már elég fájdalmas lett. Végül a bal oldalamon sem tudtam aludni. Ekkor az orvosok egy emésztőrendszeri betegségre gyanakodtak. Antibiotikumot írtam fel, de éreztem, valami nem stimmel. Újra és újra visszamentem és közöltem, nem vagyok elégedett a kivizsgálásokkal. Kétszer is megkérdeztem tőlük, nem lehetek-e rákos. Azt mondták, túl fiatal vagyok hozzá

- közölte Natalie, akin végül egy helyettesítő orvos vette észre: tényleg nagy a baj és azonnal CT-re küldte. Ezt egy bélműtét követte, sztómazsákot kapott. Egy onkológus később a kontrollvizsgálat során pedig közölte vele: a rák már a májára is átterjedt.

Az egész világom összeomlott. A gyerekeim, Lauren és Owen, akik akkor 18 és 25 évesek voltak, azonnal bejöttek hozzám a kórházba, amint megtudták. Nagyon megrázó volt, különösen a tinédzser fiam számára, aki általában semmin sem sír. Látni, hogy teljesen összetört, borzalmas volt.

Natalie végül több, rendkívül megterhelő kemoterápián, egyéb kezelésen és műtéteken is átesett. Ennek köszönhetően pedig jelenleg rákmentes. Bakancslistáját azonban továbbra is folytatja, ugyanis tudja: a kór sajnos bármikor visszatérhet, írja a Mirror.