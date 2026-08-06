„Megmagyarázhatatlan módon potyogtak a könnyeim” – sorsfordító pillanatról vallott Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa családjában mindig is központi szerepet játszott a vallás, így mind a nehéz időszakokban, mind pedig a boldog pillanatokban erre támaszkodnak, és az Istenbe vetett hitükből merítenek erőt. A műsorvezetőnő most a Neshama TV vendégeként mesélt arról az utazásról, amikor azt érezte valami komolyan megváltozott benne. Olyannyira, hogy elhatározta, ezt az elemi erejű spirituális élményt a gyerekeivel szeretné majd megosztani, ha lehetősége adódik rá a jövőben.

Demcsák Zsuzsa Izraelben járt, ahol a Siratófal előtt állva teljesen váratlanul elsírta magát (Fotó: MW Archív)

Demcsák Zsuzsa nemrég járt Izraelben, amiről eddig sosem beszélt részletesebben, talán azért, mert egy olyan bensőséges élményt élt át, amit még most sem volt könnyű szavakba öntenie, ugyanis nemrég a Siratófalhoz zarándokolt.

A világvallások közül az egyik legcsodálatosabbnak tartom a judaizmust. Nemrég jártam Izraelben és az egyik legcsodálatosabb, spirituális élményem volt. A Siratófalnál olyan érzéseim voltak… Az egy olyan központja a világnak, ahol van valami… Valami egészen elképesztő! Álltam a falnál és megmagyarázhatatlan módon potyogtak a könnyeim

– kezdte Zsuzsa emlékeibe merülve.

Demcsák Zsuzsa fia, Kiss Benedek tavaly Hollandiába költözött, idén pedig lánya is itt hagyja, így sokszor a vallásra támaszkodik a nehéz pillanatokban (Fotó: Bors)

Demcsák Zsuzsa gyerekeivel is szeretne visszatérni

A Farm VIP műsorvezetőjének egyik legemlékezetesebb, és egyik legrégebb óta várt utazása volt ez, különösen, hogy testközelből láthatta ezt a szent helyet, amihez eleinte nem is mert egészen közel menni.

Először nem mertem annyira közel menni a falhoz. Attól féltem, hogy megszentségtelenítem, hiszen nem vagyok zsidó. Persze mindenki odamehet, de először úgy éreztem, hogy én egy betolakodó vagyok. Emiatt hosszan is tartózkodtam ott, a nők között, akik ott voltak és imádkoztak

– vallotta be őszintén.

„Van az egésznek egy aurája, ami rám is átragadt. Életem egyik legcsodálatosabb élménye volt. Bakancslistás ország volt és mindenképpen szeretnék még visszamenni a gyerekeimmel is” – zárta az élménybeszámolót.