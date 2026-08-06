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Hataloméhes csillagjegyek: nem az áll az élen, akire gondolnál!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 06. 11:00
csillagjegysiker
Ők azok, akik mindent és mindenkit irányítani akarnak. Meglepő, de nem az a leghataloméhesebb csillagjegy, amelyikre sokan gondolnak!
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Vannak emberek, akik jól elvannak a saját kis világukban, szeretik, ha nem bolygatják a köreiket, míg mások mindent és mindenkit irányítani akarnak. Ez utóbbi csoportól lesz most szó. Felfedjük, kik azok a csillagjegyek, akik a leginkább vágynak a hatalomra, akik a legtöbb ambícióval, karizmával és kitartással rendelkeznek.

Mely csillagjegyek akarnak a leginkább irányítani maguk körül mindent? Eláruljuk!
Mely csillagjegyek akarnak a leginkább irányítani maguk körül mindent? Eláruljuk!
Fotó: Pexels

Ők a leghataloméhesebb csillagjegyek

Oroszlán csillagjegy

Sokakat meglephet, de csak harmadik helyen állnak az oroszlán horoszkópú emberek: noha e Nap elemű jegy szülöttei imádjáka, ha ők vanak a középpontban, mégsem ők a leghataloméhesebbek. Számukra a hatalom mindig teátrális, látványos, hogy támogassa az egójukat. Ugyanakkor nagylelkű uralkodásuk a folyamatos visszajelzésektől függ: ha a tömeg nem imádja őket, nem rajong értük, mindent elvesztenek. Épp ezért rendkívül törékeny hatalommal bírnak.

Skorpió csillagjegy

E csendes jegy szülöttei láthatatlan, pszichológiai alapú dominanciát építenek ki maguk körül: nem reklámozzák, de valójában mindent irányítanak. Ha kell, hónapokig tanulmányozzák a környezetüket, az ellenfelüket, kiismerve minden részletet, minden motivációt. Nem a fizikai világot, az emberek lelkét akarják uralni. 

Bak csillagjegy

E karrierista jegynek egyetlen cél lebeg a szeme előtt: az első lenni, a vezető pozíciót elérni. A Bakok hidegvérrel, ambícióval és kitartással vannak megáldva: e tulajdonsághármas biztosítja, hogy egy idő után eljutnak a legfőbb pozíciókba. Nem fecsérlik az idejüket pszichológiai játszmákra: teljes, mindent elsöprő dominanciára vágynak. Ráadásul hajlandóak mindent feláldozni: hétköznapi örömöket, pihenést, emberi kapcsolatokat. 

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