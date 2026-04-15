Megdöbbentő ötlet! Rejtett WC-t tenne az ülés alá a kínai autógyártó

Az Aito járművek gyártója, a Seres autóinak ülésébe rejtett WC-dizájnt szabadalmaztatott, ami heves vitákat váltott ki.

A kínai autógyártó rejtett wc-t szabadalmaztatna új autójába

Eleinte azt hitte mindenki, hogy csak egy vicc, de a Seres hivatalosan is megkapta a „járműbe épített WC és jármű” használati minta szabadalmát. A szabadalmi kivonat szerint az eszköz főként egy WC-egységből és egy csúszósín-rendszerből áll. A csúszósín-rendszer tartalmaz egy rögzített sínt, amely a WC felső részéhez van szerelve, míg a mozgó sín a jármű üléséhez való csatlakozást biztosítja. Szükség esetén a WC az ülés alól kihúzható, használat után pedig visszatolható, így elrejthető, és minimális belső teret foglal el.

Bár az ötlet online derültséget váltott ki, a műszaki részletek komolyak. Az alapvető újítás a helykihasználásban rejlik. A szűk járműbelsőkben – különösen az akkumulátorokkal teli padlózatú új energiaforrású járművek esetében – egy WC beépítése az utasok kényelmének feláldozása nélkül komoly mérnöki kihívás. A Seres megoldása teljes mértékben az ülés alatti kihasználatlan térbe integrálja a WC-t, így az valóban láthatatlanná válik.

A szabadalomtól a sorozatgyártásig vezető út jelentős akadályokkal jár. A műszaki kihívások közé tartozik a vízelvezető csövek elhelyezése a kompakt alvázszerkezetben, a szennyvíz tárolása, a csúszósínek tartósságának biztosítása, valamint a teljes szigetelés megvalósítása a szagok megelőzése érdekében – ami különösen nehéz a tisztán elektromos járművek esetében, ahol az akkumulátorcsomagok jelentős helyet foglalnak az alvázban.

A pszichológiai elfogadás talán még nagyobb kihívást jelent. A zárható fedelek és szagtalanító megoldások ellenére sok felhasználónak nehézséget okozhat az a gondolat, hogy autóban használja a WC-t, írja a carnewschina.