Legyőzte a rákot, de a kezelések tönkretették a szervezetét – 21 évesen újra az életéért küzd

Lyrik Mendivil története tragikus: a fiatal amerikai nő még kisgyermekként győzte le a negyedik stádiumú veserákot, ám a kezelések olyan súlyos következményekkel jártak, hogy ma, 21 évesen szív- és dupla tüdőátültetésre vár. Egyik betegséget kell leküzdenie a másik után.

Lyrik Mendivil hiába győzte le a gyilkos kórt, azóta is folyamatosan beteg

Fotó: TikTok

Betegség betegség után

Lyrik 2005 májusában született, de családja akkor még nem tudta, hogy már daganattal jött világra. A probléma csak kétéves kora körül derült ki, amikor vér jelent meg a vizeletében. A család szerint több kórházban sem ismerték fel időben, milyen súlyos állapotban van, és többször hazaküldték őket. Végül az arizonai Tucson Medical Center orvosai állapították meg, hogy a kislány diffúz anaplasztikus Wilms-daganatban szenved, ami a gyermekkori veserák egyik ritka és agresszív formája. Az életmentés érdekében hosszú és megterhelő kezelések következtek. Kemoterápián és sugárkezelésen esett át, emellett eltávolították a jobb veséjét és a jobb mellékveséjét is.

Már önmagában ezek a kezelések is rendkívül nehezek lettek volna bármilyen életkorban, de én még csak kisgyermek voltam

– mondta Lyrik.

A rákot sikerült legyőznie, de a történet ezzel nem ért véget. Az évek során súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek nála. Az eredetileg diagnosztizált tágult szívizombetegség idővel súlyos szívelégtelenséggé és előrehaladott tüdőbetegséggé alakult. A fiatal nő jelenleg kórházban vár arra, hogy megfelelő donor szívet és két tüdőt találjanak számára. Elmondása szerint teljesen összetörte, amikor megtudta, hogy három életmentő szervre lesz szüksége.

Amikor végül közölték velem, teljesen összeomlott a világom

– fogalmazott.

Miközben kortársai az egyetemre, a karrierjükre vagy az önálló életre készültek, ő egyre súlyosabb egészségügyi korlátokkal szembesült. Úgy érzi, a betegség elvette tőle gyermekkora és tinédzserévei jelentős részét. Állapota miatt több fontos mérföldkőből is kimaradt, többek között nem tudott részt venni a szalagavatón és a középiskolai ballagásán sem.

Egyszerűen túl beteg voltam

– mondta.