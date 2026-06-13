Legyőzte a rákot, de a kezelések tönkretették a szervezetét – 21 évesen újra az életéért küzd

Lyrik Mendivil története tragikus: a fiatal amerikai nő még kisgyermekként győzte le a negyedik stádiumú veserákot, ám a kezelések olyan súlyos következményekkel jártak, hogy ma, 21 évesen szív- és dupla tüdőátültetésre vár. Egyik betegséget kell leküzdenie a másik után.
Lyrik 2005 májusában született, de családja akkor még nem tudta, hogy már daganattal jött világra. A probléma csak kétéves kora körül derült ki, amikor vér jelent meg a vizeletében. A család szerint több kórházban sem ismerték fel időben, milyen súlyos állapotban van, és többször hazaküldték őket. Végül az arizonai Tucson Medical Center orvosai állapították meg, hogy a kislány diffúz anaplasztikus Wilms-daganatban szenved, ami a gyermekkori veserák egyik ritka és agresszív formája. Az életmentés érdekében hosszú és megterhelő kezelések következtek. Kemoterápián és sugárkezelésen esett át, emellett eltávolították a jobb veséjét és a jobb mellékveséjét is.
Már önmagában ezek a kezelések is rendkívül nehezek lettek volna bármilyen életkorban, de én még csak kisgyermek voltam
– mondta Lyrik.
A rákot sikerült legyőznie, de a történet ezzel nem ért véget. Az évek során súlyos egészségügyi problémák jelentkeztek nála. Az eredetileg diagnosztizált tágult szívizombetegség idővel súlyos szívelégtelenséggé és előrehaladott tüdőbetegséggé alakult. A fiatal nő jelenleg kórházban vár arra, hogy megfelelő donor szívet és két tüdőt találjanak számára. Elmondása szerint teljesen összetörte, amikor megtudta, hogy három életmentő szervre lesz szüksége.
Amikor végül közölték velem, teljesen összeomlott a világom
– fogalmazott.
Miközben kortársai az egyetemre, a karrierjükre vagy az önálló életre készültek, ő egyre súlyosabb egészségügyi korlátokkal szembesült. Úgy érzi, a betegség elvette tőle gyermekkora és tinédzserévei jelentős részét. Állapota miatt több fontos mérföldkőből is kimaradt, többek között nem tudott részt venni a szalagavatón és a középiskolai ballagásán sem.
Egyszerűen túl beteg voltam
– mondta.
Ma a mindennapjai gyógyszerekből, infúziókból és folyamatos orvosi megfigyelésből állnak. Szigorú folyadék- és sóbevitel-korlátozást kell tartania, gyakran küzd hányingerrel, és még a rövid séták is komoly megterhelést jelentenek számára.
Azt kívánom, bárcsak tudnék öt másodpercnél tovább sétálni anélkül, hogy kifulladnék, vagy úgy érezném, mindjárt elájulok
– mondta.
Az elmúlt években a TikTokon kezdte megosztani történetét. Őszinte videói több mint 400 ezer követőt vonzottak, akik folyamatosan támogatják és biztatják. Lyrik szerint eredetileg csak szórakozásból kezdett videókat készíteni és azért, mert segítségre volt szüksége. Arra azonban nem számított, hogy ennyi szeretetet kap majd idegenektől, derül ki a People magazin cikkéből.
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