„Nem adjuk fel, mert Hanna sem adja fel soha” – Megható összefogás indul a sztrókos kislányért

Idén különleges küldetéssel érkezik a poroszlói Kakas Fesztiválra a Hanna Álmaiért Alapítvány. Az adománygyűjtő stand minden bevétele az oxigénhiánnyal született Hanna gyógyulását segíti, aki egy életminőség-javító Nazarov műtét előtt áll. A család azonban még mindig versenyt fut az idővel: a szükséges összegből jelenleg közel 2,7 millió forint hiányzik.
Hanna története sokakat megérintett már, a kislány ugyanis műtétről műtétre járt, és folyamatos fejlesztő terápiákon vesz részt. A kislány most tíz éves, születése pillanatában kapott agyvérzést. Hanna mozgását súlyos egészségügyi problémák nehezítik, mindennapjait fájdalom és folyamatos fejlesztések kísérik. Édesanyja Zsuzsanna egyedül neveli Hannát, számukra most egy újabb barcelonai Nazarov műtét jelentheti a reményt arra, hogy Hanna könnyebben mozoghasson és kevesebb fájdalommal élhesse a mindennapjait.
Amikor ránézek a lányomra, mindig azt látom, hogy bármi történik, mosolyog. Pedig nagyon sok mindenen megy keresztül. Én szülőként mindent megteszek érte, de most segítségre van szükségünk
– mondta meghatódva Hanna édesanyja, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna.
A július 18-i Kakas Fesztivál ezért különösen fontos állomás lesz Hanna és édesanyja életében. Az alapítvány standján kézműves termékekkel szeretnének adományokat gyűjteni, ezért most minden segítő szándékú alkotóhoz fordulnak.
Július 18-án a poroszlói Kakas Fesztiválon lehetőséget kaptunk arra, hogy a Hanna Álmaiért Alapítvány adománygyűjtő standjával kitelepüljünk. Ez a nap különösen fontos számunkra, hiszen pontosan egy hónappal később kellene átutalnunk Hanna barcelonai életminőség-javító műtétének költségét. Bár az elmúlt hónapokban rengeteg szeretetet és támogatást kaptunk, még mindig 2.700.000 Ft hiányzik a célunk eléréséhez
– osztotta meg az édesanya.
A szervezők örömmel fogadnak többek között:
Nem nagy dolgokra van szükségünk. Ha sokan csak néhány aprósággal segítenének, már egy csodálatos standot tudunk felépíteni. Minden egyes felajánlott termék közelebb visz minket Hanna álmához
– fogalmazott az édesanya.
A család azt is vállalja, hogy szükség esetén a felajánlott termékek postázási vagy futárköltségét is fedezi, így azok is segíthetnek, akik távolabb élnek. A cél most egyértelmű: összegyűjteni a hiányzó összeget, hogy Hanna megkaphassa azt a műtétet, amely új lehetőségeket nyithat meg előtte.
Még mindig sok pénz hiányzik, de minden nap kapunk egy újabb okot arra, hogy higgyünk. Egy megosztás, egy kedves üzenet vagy egy felajánlott termék is hatalmas segítség. Mi nem adjuk fel, mert Hanna sem adja fel soha
– zárta gondolatait pozitívan Zsuzsanna.
Aki szeretne segíteni, akár egyetlen kézműves alkotással is hozzájárulhat ahhoz, hogy a kislány álma valóra váljon. Mert néha egy üveg lekvár, egy horgolt figura vagy egy kézzel készített gyertya többet jelent egyszerű tárgynál: reményt adhat egy gyermeknek egy könnyebb, boldogabb élethez.
Amennyiben szeretnéd támogatni a kislányt ITT megteheted!
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