„Nem adjuk fel, mert Hanna sem adja fel soha” – Megható összefogás indul a sztrókos kislányért

Idén különleges küldetéssel érkezik a poroszlói Kakas Fesztiválra a Hanna Álmaiért Alapítvány. Az adománygyűjtő stand minden bevétele az oxigénhiánnyal született Hanna gyógyulását segíti, aki egy életminőség-javító Nazarov műtét előtt áll. A család azonban még mindig versenyt fut az idővel: a szükséges összegből jelenleg közel 2,7 millió forint hiányzik.

Poroszlói Kakas fesztiválon fog idén Hanna és édesanyja Zsuzsanna gyűjtést indítani. A család nincs messze a Barcelónai műtét összegétől, közel 2.700.000 Ft hiányzik a céljuk eléréséhez (Fotó: Olvasói)

Szívszorító küzdelem: Hanna műtétéért gyűjtenek a poroszlói Kakas fesztiválon

Hanna története sokakat megérintett már, a kislány ugyanis műtétről műtétre járt, és folyamatos fejlesztő terápiákon vesz részt. A kislány most tíz éves, születése pillanatában kapott agyvérzést. Hanna mozgását súlyos egészségügyi problémák nehezítik, mindennapjait fájdalom és folyamatos fejlesztések kísérik. Édesanyja Zsuzsanna egyedül neveli Hannát, számukra most egy újabb barcelonai Nazarov műtét jelentheti a reményt arra, hogy Hanna könnyebben mozoghasson és kevesebb fájdalommal élhesse a mindennapjait.

Amikor ránézek a lányomra, mindig azt látom, hogy bármi történik, mosolyog. Pedig nagyon sok mindenen megy keresztül. Én szülőként mindent megteszek érte, de most segítségre van szükségünk

– mondta meghatódva Hanna édesanyja, Czékmány Zsoltné Barczai Zsuzsanna.

A július 18-i Kakas Fesztivál ezért különösen fontos állomás lesz Hanna és édesanyja életében. Az alapítvány standján kézműves termékekkel szeretnének adományokat gyűjteni, ezért most minden segítő szándékú alkotóhoz fordulnak.

Július 18-án a poroszlói Kakas Fesztiválon lehetőséget kaptunk arra, hogy a Hanna Álmaiért Alapítvány adománygyűjtő standjával kitelepüljünk. Ez a nap különösen fontos számunkra, hiszen pontosan egy hónappal később kellene átutalnunk Hanna barcelonai életminőség-javító műtétének költségét. Bár az elmúlt hónapokban rengeteg szeretetet és támogatást kaptunk, még mindig 2.700.000 Ft hiányzik a célunk eléréséhez

– osztotta meg az édesanya.

A szervezők örömmel fogadnak többek között:

házi készítésű lekvárokat, szörpöket és dzsemeket,

kézműves szappanokat,

gyertyákat,

kerámiákat,

lakásdekorációkat,

horgolt vagy varrott alkotásokat,

valamint minden olyan terméket, amely szeretettel készült.

Nem nagy dolgokra van szükségünk. Ha sokan csak néhány aprósággal segítenének, már egy csodálatos standot tudunk felépíteni. Minden egyes felajánlott termék közelebb visz minket Hanna álmához

– fogalmazott az édesanya.