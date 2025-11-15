Daganattal küzd az aprócska Jázmin: „10 naposan, 9 és fél óráig műtötték először”

Egy magyar család legboldogabb napjának kellett volna, hogy legyen 2023 május 28-a, amikor is világra jöttek ikerlányaik. Sajnos az egyikük farkcsont daganattal és húgyhólyag daganattal született. Az orvosok szerint tíz évente egyszer fordul elő ilyen a pici babáknál.

Daganattal küzd Jázmin

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

„Kislányomnál 10 naposan, 9 és fél órás műtét alatt távolították el a daganatokat. 4 hónap múlva kiderült, hogy áttétes a kislányom” – kezdte az összetört édesanya.

2023. júniusban az újabb MR vizsgálat eredménye sajnos 7,5x5 és 5x3 cm-es daganatot írt le, valamint a nyakánál is találtak 3 csomót. A gerinccsontvelőn és a járásidegeken volt daganat, ezért újra megműtötték.

„Nem tudták eltávolítani a teljes daganatot, csak annyi részét, ami lehetővé tehette, hogy ne bénuljon le. A műtét miatt egyik lába sérült, nem tudja használni, teljesen el vagyunk keseredve” – fűzte hozzá az édesanya.

Sebészeti orvosi vélemény szerint jelenleg csak nagy kockázattal lenne operálható, így további terápia mellett döntött. Ennek részeként transzplantáció, őssejtgyűjtés, sugárkezelés is vár rá. 2025. októberében Debrecenbe megműtötték, a gerincoszlopot teljesen kitöltötte a daganat, ebből sikerült az orvosoknak egy nagyobb darabot eltávolítani, de sajnos nem az egészet.

Íme a daganattal küzdő Jázmin

„Jövő héten kell menni Ausztriába protonterápiás kezelésre, ami rendkívül költséges eljárás! 9 hétig lesz szükséges ott tartózkodnunk. A kiutazás, szállás, étkezés, gyógyszerek, tápszerek, nagyon anyagi vonzata lesz a kint tartózkodásnak, még több, mint fél millió forintra lenne szükség a megvalósításához. Szeretném a segítségüket kérni, mivel nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Jázminnak még van 4 kiskorú testvére is, rájuk a párom vigyáz, amikor kórházban vagyunk. Hálás szívvel fogadunk bármilyen segítséget, mivel a külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos kiadásaink rendkívül magasak lesznek. Előre is köszönünk minden segítséget és támogatást!” - kért segítséget Jázmin aggódó édesanyja.

Ha segíteni szeretnéd Jázmin gyógyulását, azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.