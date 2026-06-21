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Megtaláltuk a '80-as évek ikonikus reklámjának szereplőjét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors reklám
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 09:00
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Megtaláltuk a '80-as évek egyik ikonikus reklámjának szereplőjét. Zsófia még 6 hónapos korában tűnt fel a Takarékszövetkezet kampányfilmjében, melyben az alábbi kérdés hangzott el: lesz lakásuk? Nos, a Bors megtudta, mi lett a sorsa az egykori kisbabának.
Bors
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Lufti, Sárvári termál kristály, pécsi kesztyű. Mind-mind a '80-as, '90-es évek slágertermékei, melyeket folyamatosan reklámoztak a Magyar Televízió képernyőjén és a hazai újságokban. 1983-ban azonban hosszú hónapokon keresztül vetítették a Takarékszövetkezet híres reklámját is, melyet egy játszótéren vettek fel, és amelyhez a véletlennek köszönhetően egy 6 hónapos kislányt is „felkértek” szereplőnek. Balogi Zsófia most mindent elárul ezzel kapcsolatban.

Balogi Zsófia
Balogi Zsófia kisbabaként lett reklámszereplő  Fotó: MTVA

"A nagymamám levitt a második kerület egyik népszerű játszóterére, és leültetett a farönkökkel körbekerített homokozó szélére. A reklámot éppen ott forgatták óvodás gyerekekkel, de amikor az operatőr észrevett, megkérdezte a nagymamámat, hogy rólam is készíthet-e felvételeket. Megkapta az engedélyt" – mesélte a Borsnak Balogi Zsófia, aki ma már elismert családjogi ügyvéd és nem mellesleg megbízott egyetemi oktató.

Balogi Zsófia családja úszott a boldogságban

A nagymama már rég elfelejtette forgatást, amikor Zsófia nagyapja televíziónézés közben felkiáltott: Nini, Zsófi benne van a tévében!

A kis reklámhős ma már elismert jogász  Fotó: Bors

"A család igencsak megörült, mert érdekes dolognak tartotta, hogy százezrek megismerhették a mosolyomat" – árulta el a jogász, aki persze minderre csak az édesanyja és a nagyszülei későbbi elmondásából emlékszik.

A reklámban egyébként a Takarékszövetkezet egy termékét népszerűsítették. A cselekmény lényege, hogy óvodás gyerekek futkostak a játszótéren, majd egy narrátor feltette a kérdést: lesz lakásuk? Persze a válasz is hamar elhangzott: amennyiben a szülő időben gondoskodik róla, mindenképpen.

"Akkoriban szinte mindenki rendelkezett ilyen betétkönyvvel, és igen, azóta saját lakásom is van" – árulta el Balogi Zsófia.

Zsófia a reklámban 00:23-nál látható.

 

 

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