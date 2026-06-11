Nagydorogi csecsemőgyilkosság: "Labdáznom kéne a gyerekemmel, de csak a temetőbe járhatok hozzá"

Mint arról a Bors beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes kisbaba. Az egyenruhások azonnal keresni kezdték Zalánkát, de csak a holttestét találták meg a faluja melletti kukoricásban. Azonnal kiderült, hogy a babát megölték. A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében Viktóriát, az anyát letartóztatták. A nyomozást nem rég lezárták, hamarosan vádat emelhetnek az nő ellen.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében vádemelés várható Fotó: Bors

Attila, az elhunyt kisfiú édesapja képtelen magát túltenni a történteken. A volt menyasszonyára nem kíváncsi. Nem érdekli, hogy Viktória hogyan számol el a lelkiismeretével, de néhány kérdésre választ szeretne kapni.

"Ha tényleg ő a kisfiam gyilkosa, tudni akarom, hogy mit ártott neki Zalánka? Nyilvánvalóan semmit, hiszen egy ártatlan kisbabáról beszélünk, aki még csak segítséget kérni sem tudott senkitől, nem hogy védekezni" – mondta megtörten az édesapa, aki hozzátette: nem lenne hajlandó elfogadni, hogy aki a gyermeke életét kioltotta, enyhe büntetéssel megússza.

Próbálok új életet kezdeni, de gyakran nem látom semminek értelmét. A kisfiamat dobálnom kellene a levegőbe, tologatnom kellene vele a kisautót, később a kertben kellene vele fociznom, de csak a temetőbe tudok hozzá kimenni

– csuklik el Attila hangja. A férfi úgy érzi, mindent megtett azért, hogy boldog családban éljen Viktóriával.

"Rengeteget dolgoztam még az ünnepnapokon is, hogy mindent megvehessünk. Igaz, hogy Viktória és az anyja házában éltünk, de külön lakrészben, amit a saját pénzemből a két kezemmel újítottam fel. Még a párom előző kapcsolatából származó fiát is sajátomként neveltem" – meséli a férfi. A szóban forgó kisfiút egyébként jelenleg az apai nagyszülők gondozzák.

Attila szerint a babagyilkosságra nincs bocsánat

Fotó: Olvasói

Balogi Zsófia családjogi szakjogász a Borsnak kifejtette: az apának több millió forintos sérelemdíj jár, ha bebizonyosodik, hogy valóban a nő végzett a kisfiával.

"A csecsemő halálával nyilvánvalóan elenyészett az apa családban éléshez való joga. Konkrét összeget nehéz előre meghatározni. Sérelemdíjról lehet szó."

Balogi Zsófia ügyvéd szerint a gyászoló apának milliós kártérítés jár Fotó: Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság nem marad következmények nélkül

Attila a Borsnak korábban elmondta, hogy Zalánka számára ő vásárolta meg a babakocsit és a kiságyat is. Tekintettel arra, hogy ezek a kisfiú szükségleteit szolgálták, a beszerzésük nem értékelhető kárként, vagyis az ellenértéküket az apa nem követelheti Viktórián. A temetés számlákkal igazolható költségeit azonban igen.