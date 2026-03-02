Semmit sem örökölhet a megölt Mária után a csepeli anyagyilkos?

Mint arról a Bors is beszámolt, az nyugdíjas óvónő és édesanyja kapcsolata mindig is konfliktusoktól terhelt volt. Mária egyszerűen rátelepedett a lánya életére, és felnőttként is gyerekként kezelte. A viták állandósultak köztük, és egy heves veszekedést követően az anyagyilkos bekattant, ezért egy sodrófával többször fejbe verte az idős asszonyt, majd egy késsel leszúrta.
Az óvónő a Fővárosi Törvényszéken tartott előkészítő ülésen beismerte tettét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, amit Éva tudomásul is vett, ám az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A határozat így nem jogerős. A másodfokú bíróság a bűnösség kérdését nem vizsgálja, csupán a büntetés mértékéről dönt.
Kérdés, a szabadulása után Évának lesz-e egyáltalán hova hazamennie, illetve örökölhet-e bármit az általa megölt édesanyja után. A második kérdésre a válasz: nagy valószínűséggel nem.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász rávilágított: a Polgári Törvénykönyv világosan kimondja: aki az örökségre érdemtelen, kiesik az örökségből.
Mindenképpen érdemtelen, aki az örökhagyó életére tör. Ebbe a fogalomkörbe Éva tette mindenképpen beletartozik, hiszen ki is oltotta az örökhagyó életét. A kiesés azonban nem automatikus, mert az érdemtelenségre hivatkozni kell
– magyarázta az ügyvéd.
A jogszabály azt is felsorolja, ki hivatkozhat érdemtelenségre: aki a kiesett személy helyén örökölne, vagy hagyatéki tehertől mentesülne.
"Ha az örökhagyót megölő személynek nincs gyermeke, vagyis leszármazója, és oldalági rokonsága sincs, képbe jön a szükségképpeni törvényes örökös, az pedig ingóságok esetében az állam" – szögezte le Balogi Zsófia.
Ingatlanvagyon esetében a fekvés szerinti települési önkormányzat az örökös. Ha sem az állam, sem az önkormányzat nem hivatkozik érdemtelenségre, az anyagyilkos is örököl.
Létezhetnek speciális esetek is. Ha az ingatlan a gyilkos és a megölt családtag közös tulajdona, az igény a hagyatékba tartozó tulajdoni hányadra érvényesíthető.
Bár a büntetőbíróság Éva tettének értékelése közben számos enyhítő körülményt felsorolt, a polgárjogi bíróság ezeket figyelmen kívül hagyja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.