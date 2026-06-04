Ambrus AttilaBL-döntőScherer PéterExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Bulcsú névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A napi nyolc presszókávé sem segített – a kimerültség mögött végül lesújtó diagnózis állt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 17:00
daganatos betegségedaganat
A férfi nem gyanakodott. A diagnózis az egész életét megváltoztatta.

Conor Mulvanerton, egy New Jersey-i fiatal férfi hosszú hónapokon át küzdött megmagyarázhatatlan fáradtsággal, miközben baristaként dolgozott a Starbucksnál. A tüneteket eleinte a korai kelésnek, a stressznek és a sok munkának tulajdonította, ezért nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget, majd jött a diagnózis.

A diagnózis semmiből jött a Starbucksban dolgozó férfinak.
A diagnózis semmiből jött a Starbucksban dolgozó férfinak. Fotó: Unsplash.com

A diagnózis mindent felülírt

Elmondása szerint 2024 tavaszán kezdte észrevenni, hogy valami nincs rendben. Hajnali 3:50-kor kelt a műszakjaihoz és munka közben hatalmas mennyiségű koffeint fogyasztott. Volt olyan nap, amikor nyolc eszpresszót ivott meg, mégis képes volt hazamenni és azonnal elaludni. A nyár folyamán újabb tünet jelentkezett: rendszeresen verejtékben úszva ébredt fel éjszakánként. A család azonban ezt a meleg időjárásnak és a magasabb lakáshőmérsékletnek tulajdonította.

2024 júliusában végre sikerült elhelyezkednie a reklámszakmában egy New York-i magazinnál, ám nem sokkal később szokatlan egészségügyi problémák jelentkeztek. Egy ultrahangvizsgálat súlyosan megnagyobbodott nyirokcsomókat mutatott ki. 2024. november 14-én közölték vele a diagnózist: II. stádiumú Hodgkin-limfómában szenved, ami a nyirokrendszert és az immunrendszert érintő daganatos betegség

Az első kezelések biztatónak tűntek. Az orvosok szerint a betegség jól kezelhető, ezért Conor reménykedett a teljes gyógyulásban. A kemoterápia azonban végül nem hozta meg a várt eredményt. Miután mind a 12 kezelést megkapta, egy újabb PET-vizsgálat kimutatta, hogy a küzdelem még nem ért véget. A férfi később a New York-i Memorial Sloan Kettering rákközpontban folytatta a kezelést. További kemoterápián esett át, majd 2025 szeptemberében őssejt-transzplantációt kapott. A kezelések komoly fizikai megterhelést jelentettek számára és végül kénytelen volt visszautasítani munkahelye teljes állású ajánlatát is. 

Conor szerint a családja és a barátai támogatása kulcsszerepet játszott a felépülésben. A fordulat 2025 decemberében érkezett, amikor az első transzplantáció utáni PET-vizsgálat már nem mutatott daganatos elváltozást. A ma 26 éves férfi jelenleg tünetmentes. Futással igyekszik visszanyerni az erejét, emellett csökkentette az alkoholfogyasztását és a feldolgozott élelmiszerek arányát is. Bár újabb vizsgálat vár rá, bizakodva tekint a jövőbe és jelenleg az egészsége megőrzését tartja a legfontosabb célnak - írja People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu