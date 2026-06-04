A napi nyolc presszókávé sem segített – a kimerültség mögött végül lesújtó diagnózis állt

Conor Mulvanerton, egy New Jersey-i fiatal férfi hosszú hónapokon át küzdött megmagyarázhatatlan fáradtsággal, miközben baristaként dolgozott a Starbucksnál. A tüneteket eleinte a korai kelésnek, a stressznek és a sok munkának tulajdonította, ezért nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget, majd jött a diagnózis.

A diagnózis semmiből jött a Starbucksban dolgozó férfinak. Fotó: Unsplash.com

A diagnózis mindent felülírt

Elmondása szerint 2024 tavaszán kezdte észrevenni, hogy valami nincs rendben. Hajnali 3:50-kor kelt a műszakjaihoz és munka közben hatalmas mennyiségű koffeint fogyasztott. Volt olyan nap, amikor nyolc eszpresszót ivott meg, mégis képes volt hazamenni és azonnal elaludni. A nyár folyamán újabb tünet jelentkezett: rendszeresen verejtékben úszva ébredt fel éjszakánként. A család azonban ezt a meleg időjárásnak és a magasabb lakáshőmérsékletnek tulajdonította.

2024 júliusában végre sikerült elhelyezkednie a reklámszakmában egy New York-i magazinnál, ám nem sokkal később szokatlan egészségügyi problémák jelentkeztek. Egy ultrahangvizsgálat súlyosan megnagyobbodott nyirokcsomókat mutatott ki. 2024. november 14-én közölték vele a diagnózist: II. stádiumú Hodgkin-limfómában szenved, ami a nyirokrendszert és az immunrendszert érintő daganatos betegség.

Az első kezelések biztatónak tűntek. Az orvosok szerint a betegség jól kezelhető, ezért Conor reménykedett a teljes gyógyulásban. A kemoterápia azonban végül nem hozta meg a várt eredményt. Miután mind a 12 kezelést megkapta, egy újabb PET-vizsgálat kimutatta, hogy a küzdelem még nem ért véget. A férfi később a New York-i Memorial Sloan Kettering rákközpontban folytatta a kezelést. További kemoterápián esett át, majd 2025 szeptemberében őssejt-transzplantációt kapott. A kezelések komoly fizikai megterhelést jelentettek számára és végül kénytelen volt visszautasítani munkahelye teljes állású ajánlatát is.

Conor szerint a családja és a barátai támogatása kulcsszerepet játszott a felépülésben. A fordulat 2025 decemberében érkezett, amikor az első transzplantáció utáni PET-vizsgálat már nem mutatott daganatos elváltozást. A ma 26 éves férfi jelenleg tünetmentes. Futással igyekszik visszanyerni az erejét, emellett csökkentette az alkoholfogyasztását és a feldolgozott élelmiszerek arányát is. Bár újabb vizsgálat vár rá, bizakodva tekint a jövőbe és jelenleg az egészsége megőrzését tartja a legfontosabb célnak - írja People.