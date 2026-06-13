Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Anett, Antal névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az agydaganattal küzdő Amanda vallomása: „Nincs vége, amíg tényleg nincs vége”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors daganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:30
betegségrák
Derült égből villámcsapásként jött a diagnózis. Az orvosok az agydaganatot látva 14-16 hónapot jósoltak, mely már le is telt.

Amanda Melby élete 2024 tavaszán egyik pillanatról a másikra változott meg. A kaliforniai nő fejfájással, homályos látással és szorongással küzdött, de eleinte nem gondolta, hogy agydaganat állhat a háttérben.

Amanda az agydaganat-diagnózis ellenére sem adja fel
Amanda az agydaganat-diagnózis ellenére sem adja fel
Forrás: GoFundMe/Amanda Melby

Agydaganat a semmiből

A fordulópont egy túra során érkezett el. Amanda egy ultratávú versenyre készült, amikor váratlanul megrogyott a jobb lába. Néhány órával később otthon ismét elesett, ezért a sürgősségire ment. Az MRI- és CT-vizsgálatok után az orvosok közölték vele a lesújtó hírt: agydaganata van. A biopszia megerősítette, hogy negyedik stádiumú glioblasztómáról van szó, ami az egyik legagresszívebb agydaganattípus. Amanda ekkor mindössze 42 éves volt.

Az orvosok azt mondták neki, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, és az átlagos túlélési idő 14-16 hónap. A nő azonban úgy döntött: ahelyett, hogy feladná, a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésére álló időből. Párja, Jesse Brisendine végig mellette állt. A diagnózis napján már a házasságról beszélgettek, Jesse pedig a biopszia napján megkérte Amanda kezét. A nő 2024 májusában a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetemen egy nyolcórás éber koponyaműtéten esett át, amit sugárkezelés és kemoterápia követett. Azóta több mint 80 kemoterápiás kezelést kapott.

2026 januárjában egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat ismét növekedni kezdett. Amanda újabb műtéten esett át, majd ismét sugárkezelést kapott. Orvosai egy klinikai vizsgálatot is javasoltak számára, ő azonban végül egy Németországban elérhető speciális kezelési lehetőség mellett döntött. A kölni kezelés költségeit részben adománygyűjtés segítségével fedezi.

Amanda szerint túlélésében kulcsszerepet játszik vőlegénye támogatása. Jesse főz rá, segíti a mindennapokban, elkíséri az orvosi vizsgálatokra és akkor is mellette áll, amikor a betegség miatt a jobb oldala gyengébbé válik. A nő rendszeresen megosztja történetét a közösségi médiában, valamint vőlegényével közösen egy videósorozatban is beszélnek a betegségéről. Célja, hogy reményt adjon másoknak, akik hasonló helyzetben vannak.

Amanda már túllépte a diagnózis után előrejelzett időszak jelentős részét. A 2026. június elején elvégzett MRI-vizsgálat eredményei szerint állapota stabil. Most a következő németországi kezeléssorozatra készül, miközben egy nyárra tervezett online esküvő szervezésén is dolgozik. Üzenete egyszerű azok számára, akik hasonló küzdelmet vívnak:

Menj tovább. Akármilyen rossz napod van, vagy akármilyen rossz eredményt kapsz, nincs vége. Nincs vége addig, amíg tényleg nincs vége.

– mondta a nő a People magazinnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu