Az agydaganattal küzdő Amanda vallomása: „Nincs vége, amíg tényleg nincs vége”

Amanda Melby élete 2024 tavaszán egyik pillanatról a másikra változott meg. A kaliforniai nő fejfájással, homályos látással és szorongással küzdött, de eleinte nem gondolta, hogy agydaganat állhat a háttérben.

Amanda az agydaganat-diagnózis ellenére sem adja fel

Forrás: GoFundMe/Amanda Melby

Agydaganat a semmiből

A fordulópont egy túra során érkezett el. Amanda egy ultratávú versenyre készült, amikor váratlanul megrogyott a jobb lába. Néhány órával később otthon ismét elesett, ezért a sürgősségire ment. Az MRI- és CT-vizsgálatok után az orvosok közölték vele a lesújtó hírt: agydaganata van. A biopszia megerősítette, hogy negyedik stádiumú glioblasztómáról van szó, ami az egyik legagresszívebb agydaganattípus. Amanda ekkor mindössze 42 éves volt.

Az orvosok azt mondták neki, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, és az átlagos túlélési idő 14-16 hónap. A nő azonban úgy döntött: ahelyett, hogy feladná, a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésére álló időből. Párja, Jesse Brisendine végig mellette állt. A diagnózis napján már a házasságról beszélgettek, Jesse pedig a biopszia napján megkérte Amanda kezét. A nő 2024 májusában a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetemen egy nyolcórás éber koponyaműtéten esett át, amit sugárkezelés és kemoterápia követett. Azóta több mint 80 kemoterápiás kezelést kapott.

2026 januárjában egy MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a daganat ismét növekedni kezdett. Amanda újabb műtéten esett át, majd ismét sugárkezelést kapott. Orvosai egy klinikai vizsgálatot is javasoltak számára, ő azonban végül egy Németországban elérhető speciális kezelési lehetőség mellett döntött. A kölni kezelés költségeit részben adománygyűjtés segítségével fedezi.

Amanda szerint túlélésében kulcsszerepet játszik vőlegénye támogatása. Jesse főz rá, segíti a mindennapokban, elkíséri az orvosi vizsgálatokra és akkor is mellette áll, amikor a betegség miatt a jobb oldala gyengébbé válik. A nő rendszeresen megosztja történetét a közösségi médiában, valamint vőlegényével közösen egy videósorozatban is beszélnek a betegségéről. Célja, hogy reményt adjon másoknak, akik hasonló helyzetben vannak.