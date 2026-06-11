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Zsolt családja biztos benne: a 17 éves, esküvőjére készülő fiút meggyilkolták

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 09:30
gyászvízhalál
Testvére nyomozná ki, hogy mi történt pontosan a 2018-ban a Zagyvából előkerült, előtte eltűntként keresett Zsolttal. A család ugyanis meg van győződve arról, hogy a 17 éves, esküvőjére készülő fiút megölték.
Bors
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Zsolt még 2018. január 6-án ment el jászberényi otthonából. A szeretteinek azt mondta, hogy csak bevásárolni megy, ám többé nem tért haza. Az ismerősei szerint egészen Budapestig utazott, ahol a Margit-szigeten is eltöltött néhány órát, de utána teljesen nyoma veszett. A tinédzser holttestét március 9-én a Zagyva folyóban találták meg. Hogy pontosan mi történt Zsolttal, a család számára a mai napig rejtély, de meggyőződésük, hogy a fiút meggyilkolták.

Zsoltot a Zagyva vízében találták meg
Zsolt holtteste a Zagyva folyóból került elő  Fotó: Police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól írásban kértünk tájékoztatást az ügyben. A válaszlevelükben annyit közöltek, hogy ők nem folytattak és jelenleg sem folytatnak büntetőeljárást emberölés miatt. A család azonban ezt képtelen elfogadni.

"Képtelenek vagyunk elfogadni, hogy nincs kiderítve, hogyan vesztette életét a testvérem. Az teljesen biztos, hogy nem lett öngyilkos, hiszen boldog és kiegyensúlyozott életet élt. Fiatal kora ellenére már nősülni készült, persze a párjával megvárták volna, hogy mindketten nagykorúak legyenek" – mondta a Borsnak László, Zsolt fivére.

A Zagyva vízéből előkerült férfi párja évekig hűséges volt halott szerelméhez

Mint megtudtuk, Virágot annyira megviselte a vőlegénye elvesztése, hogy évekig képtelen volt egy új párkapcsolatra.

"Nagyon rendes és tisztességes lány. 4-5 évig gyászolta a testvéremet, mire elfogadta egy másik férfi közeledését" – árulta el a gyászoló férfi.

Az elmúlt 8 évben ugyan jelentkeztek tanúk a családnál, akik azt állították, tudják, kivel volt Zsoltnak komolyabb konfliktusa, de mindegyik komolytalannak bizonyult. A család most mindenkit arra kér, hogy aki valóban tudja, mi történt Zsolttal, jelentkezzen náluk vagy a rendőrségen.

 

 

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