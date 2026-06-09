Csak a fejét fájlalta a fiatal lány – majd megkapta a lesújtó diagnózist

Annelise Donelon hónapokon át visszatérő fejfájással küzdött és eleinte ő maga, valamint az orvosok is úgy gondolták, hogy a panaszok hátterében stressz, hormonális változások vagy migrén állhat. A 20 éves vegyészmérnök hallgató többször is felkereste háziorvosát, ahol kezdetben B12-vitamin-hiányt állapítottak meg nála, nem volt konkrét diagnózis.

A diagnózis rémesebb volt, mint ahogy a lány azt gondolta.

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A diagnózis a semmiből jött

Az injekciós kezelés azonban nem hozott javulást. Édesanyja, Lisa Donelon szerint lánya folyamatosan kimerült volt és a tünetei nem enyhültek. A helyzet végül annyira aggasztóvá vált, hogy további vizsgálatokat végeztek rajta. A CT-vizsgálat során az orvosok elváltozást találtak az agyában. Később kiderült, hogy Annie egy ötcentiméteres rosszindulatú agydaganattal küzd. A daganat az agy egyik folyadékkal telt üregében helyezkedett el és olyan nyomást gyakorolt a környező területekre, hogy a fiatal nő szerint a fájdalom olyan érzés volt, mintha egy szalagfűrész haladna végig az arca egyik oldalán.

A Newcastle Egyetem hallgatója tavaly októberben egy 11 órán át tartó koponyaműtéten esett át a salfordi Royal Kórházban. Az orvosok a daganat nagy részét eltávolították, ezt követően pedig hathetes sugárkezelés következett. A kezelés során Annie elveszítette a haját is. A család szerint a kontrollvizsgálatok egyelőre nem tudták egyértelműen megerősíteni, hogy a daganat teljes egészében eltűnt. Emiatt új lehetőségeket keresnek, beleértve a klinikai vizsgálatokat és olyan külföldi kezeléseket is, amik jelenleg nem érhetők el az NHS, azaz a brit egészségügy rendszerében.

Annie az elmúlt időszakban Londonban molekuláris vizsgálatokon vett részt, Párizsban célzott terápiás konzultáción járt és hamarosan Németországban immunterápiás kezelésbe kezdhet. Ez a kísérleti eljárás személyre szabott vakcinát próbál létrehozni az adott daganattípus ellen.

A család jelenleg 100 ezer font összegyűjtésén dolgozik a kezelés finanszírozására. Annie közben arról álmodik, hogy visszatérhet az egyetemre. Tervei szerint a jövőben biokémiát tanulna, majd klinikai tudományokkal foglalkozna, hogy egyszer olyan kezelések fejlesztésében vehessen részt, amelyek más betegeknek is segítséget nyújthatnak, derül ki a Mirror cikkéből.