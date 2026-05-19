Egy nyúl letarolt egy rollerest, részeg őz cikázott a mező szélén, az autók között pedig vadak szökdelnek – mi jöhet még?

Egészen hihetetlen jelenetet rögzített egy kamera Százhalombattánál: egy mezei nyúl szó szerint nekirontott egy elektromos rollerrel közlekedő férfinak, aki az ütközés erejétől a földre zuhant. A sokkoló videó villámgyorsan elterjedt az interneten, de nem ez az egyetlen furcsa vadállatos eset mostanában. Franciaországban részeg őzek miatt figyelmeztetnek a hatóságok, Kolozsváron pedig egy pánikba esett őz cikázott az autók között. Úgy tűnik: a vadállatok egyre kiszámíthatatlanabbul viselkednek.
B.zd meg, hát mi a f.sz?!
– ordította döbbenten a rolleres, amikor az arcába csapódó nyúl letarolta őt Százhalombatta közelében. A felvételen jól látszik, hogy az állat először az út szélén bukkan fel, majd egy hirtelen irányváltással egyenesen a férfi felé ugrik. A következő pillanatban már repül is a roller vezetője, aki hatalmasat csapódott az aszfalton.
A férfi, Dániel később a Tényeknek arról beszélt: az egész annyira gyorsan történt, hogy fel sem fogta, mi történik vele.
Amikor fejmagasságban volt, akkor találkoztunk össze. Fogtam a kormányt, de elengedtem, amikor a földre estem. És csak gondolkoztam, hogy ilyen egyáltalán létezik-e
– mesélte.
A szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. Dániel sisakot és védőfelszerelést is viselt, így végül horzsolásokkal és kisebb zúzódásokkal megúszta az elképesztő balesetet. A nyúl pedig, mintha mi sem történt volna, sértetlenül elszaladt.
A mezei nyulak viselkedése sokszor teljesen kiszámíthatatlan, főleg amikor megijednek. Egy vadszakértő elmondta lapunknak: a nyulak ösztönösen cikk-cakkban menekülnek, és gyakran rosszul mérik fel, merről érkezik a veszély. Emiatt akár egyenesen a veszélyforrás felé is ugorhatnak, pontosan ez történhetett Százhalombattánál is. Ráadásul a mezei nyúl elképesztő fizikai képességekkel rendelkezik: futás közben akár 75 kilométeres sebességre is képes, ugrásai pedig az öt métert is elérhetik. Vagyis egy rémült nyúl gyakorlatilag kiszámíthatatlan lövedékként csapódhat bárminek vagy bárkinek.
Nem ez az egyetlen bizarr vadállatos eset az elmúlt időszakban. Franciaországban futótűzként terjedt el egy videó egy zavartan viselkedő őzről. A felvételt maga a rendőrség osztotta meg figyelmeztetésként, mert szerintük egyes vadállatok erjedt, rothadó gyümölcsöt fogyasztanak, amitől teljesen kiszámíthatatlanná válhatnak. A fermentálódott gyümölcsökben ugyanis alkohol képződik, ami az állatokra is hatással lehet. A hatóságok szerint az ilyen megkergült vadak különösen veszélyesek lehetnek az utakon, mert össze-vissza mozognak, hirtelen váltanak irányt, és könnyen balesetet okozhatnak.
Hasonló jelenetek játszódtak le Kolozsváron is, ahol egy riadt őz tévedt be a város forgalmas utcáira. Az állat a sűrű autósorok között cikázott, láthatóan teljes pánikban próbált menekülni a zajos belvárosból. Az autósok döbbenten figyelték, ahogy az őz centikre rohan el a járművek mellett.
Szakértők szerint a városok terjeszkedése és az egyre zsúfoltabb utak miatt egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen találkozások. A vadállatok elveszítik természetes élőhelyeiket, megriadnak a zajoktól, és sokszor teljesen kiszámíthatatlanul reagálnak.
