Egy nyúl letarolt egy rollerest, részeg őz cikázott a mező szélén, az autók között pedig vadak szökdelnek – mi jöhet még?

Egészen hihetetlen jelenetet rögzített egy kamera Százhalombattánál: egy mezei nyúl szó szerint nekirontott egy elektromos rollerrel közlekedő férfinak, aki az ütközés erejétől a földre zuhant. A sokkoló videó villámgyorsan elterjedt az interneten, de nem ez az egyetlen furcsa vadállatos eset mostanában. Franciaországban részeg őzek miatt figyelmeztetnek a hatóságok, Kolozsváron pedig egy pánikba esett őz cikázott az autók között. Úgy tűnik: a vadállatok egyre kiszámíthatatlanabbul viselkednek.

A nyulak is egyre agresszívebbek? Fotó: Majzik Attila

B.zd meg, hát mi a f.sz?!

– ordította döbbenten a rolleres, amikor az arcába csapódó nyúl letarolta őt Százhalombatta közelében. A felvételen jól látszik, hogy az állat először az út szélén bukkan fel, majd egy hirtelen irányváltással egyenesen a férfi felé ugrik. A következő pillanatban már repül is a roller vezetője, aki hatalmasat csapódott az aszfalton.

A férfi, Dániel később a Tényeknek arról beszélt: az egész annyira gyorsan történt, hogy fel sem fogta, mi történik vele.

Amikor fejmagasságban volt, akkor találkoztunk össze. Fogtam a kormányt, de elengedtem, amikor a földre estem. És csak gondolkoztam, hogy ilyen egyáltalán létezik-e

– mesélte.

Az ijedt nyúl viselkedése kiszámíthatatlan

A szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. Dániel sisakot és védőfelszerelést is viselt, így végül horzsolásokkal és kisebb zúzódásokkal megúszta az elképesztő balesetet. A nyúl pedig, mintha mi sem történt volna, sértetlenül elszaladt.

A mezei nyulak viselkedése sokszor teljesen kiszámíthatatlan, főleg amikor megijednek. Egy vadszakértő elmondta lapunknak: a nyulak ösztönösen cikk-cakkban menekülnek, és gyakran rosszul mérik fel, merről érkezik a veszély. Emiatt akár egyenesen a veszélyforrás felé is ugorhatnak, pontosan ez történhetett Százhalombattánál is. Ráadásul a mezei nyúl elképesztő fizikai képességekkel rendelkezik: futás közben akár 75 kilométeres sebességre is képes, ugrásai pedig az öt métert is elérhetik. Vagyis egy rémült nyúl gyakorlatilag kiszámíthatatlan lövedékként csapódhat bárminek vagy bárkinek.