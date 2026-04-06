BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ők nem a húsvéti nyuszik: kedvenc tapsifülesink a mozikból!

Roger nyúl a pácban
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 16:15
húsvéti nyúlTapsi HapsiPiroska és a farkashúsvét
A húsvéti nyúl filmes társai nem mindig cukik és aranyosak, néha hősök, de lehetnek nőcsábász sztárok is. Ők a kedvenc filmes nyuszijaink.
Bors
A szerző cikkei

A nyulak hosszú ideje fontos szerepet töltenek be a mozizók életében. A húsvéti nyuszi mellett most összegyűjtöttünk  öt olyan tapsifülest, akiket az egész világ imád, pedig akad köztük olyan, akit sosem láttunk.

nyuszi
Harvey nem a húsvéti nyuszi, sőt, sose látta senki (Fotó: imdb.com)

Nyuszi hopp: 5 kedvenc filmes nyuszink a vásznon

Harvey

Rögtön kezdjünk egy igazi 1950-es klasszikussal, aminek a különlegessége, hogy egy olyan 2 méteres nyúlról szól, akit sosem látunk. A kissé magának való, rokonai szerint mentálisan sérült Elwood P. Dowd váltig állítja, hogy egy emberszerű nyúl, nevezetesen Harvey a legjobb barátja. A keserédes film James Stewart megkapó alakításában bebizonyítja: mindenkinek van valahol mélyen egy Harvey-ja, aki velünk vagy bennünk él.

Tapsi Hapsi

A nagyszájú répakirály több száz rövidebb-hosszabb animációban vagy félanimációban tűnt már fel, nem kevés borsot törve Dodó kacsa vagy Elmer, a vadász orra alá. A „Mi újság, hapsikám?” a magyar szinkronnak köszönhetően szállóige lett, és évtizedekkel később is jót tudunk vigadni egy-egy 10 perces rövidfilmen, ahol Tapsi Hapsi megmozgatja a rekeszizmainkat.

Roger nyúl

A félig élőszereplős, félig animációs filmek egyik legjobbja a Roger nyúl a pácban című krimi, ami a hollywoodi klasszikus film noirok hangulatát ötvözi a mesevilággal. 1947-ben, Hollywoodban játszódik, ahol az emberek és a rajzfilmfigurák, vagyis az „Irkák” egymás mellett élnek. Roger nyúlnak komoly segítségre van szüksége, miután a sztárt gyilkossággal vádolják meg. Egy nyomozó próbál neki segíteni, de addigra már mindkettőjük élete veszélybe kerül, és a szélvész ugrifüles nem segít túl sokat az amúgy is kínos helyzeten.

Boingo

„Hát börtönbe zárnál egy ilyen édes kis nnnnuszikát?” – teszi fel a kérdést a látszólag kedves kis nyuszi, aki valójában egy világuralomra törő rosszaság. Sőt, jelentősen átírja a Piroska és a farkas történetét, ahol a piros köpenyes kislány harcművész, míg a nagyi titokban komoly extrémsportokat űz, és a farkas is inkább a híreket zabálja, mint a kislányokat. A PiROSSZka – A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi frenetikus szórakozás a nagyobbaknak.

Nos, ő biztos, hogy nem egy cuki nyuszi! Fotó: imdb.com

Judy Hopps

A nyuszik állítólag gyávák, de nem Judy Hopps közrendőr. Ő képes bárkivel szembeszállni, még a nagy és kemény állatokat foglalkoztató zootropiai rendőrségen is, ahol ő az első nyúllány, aki egyenruhát kapott. Egy súlyos bűntényben össze kell fognia Nickkel, a ravasz rókával. Az utóbbi évek egyik legnagyobb animációs sikerének folytatása már a Disney+-on is elérhető.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
