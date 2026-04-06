Ők nem a húsvéti nyuszik: kedvenc tapsifülesink a mozikból!

A nyulak hosszú ideje fontos szerepet töltenek be a mozizók életében. A húsvéti nyuszi mellett most összegyűjtöttünk öt olyan tapsifülest, akiket az egész világ imád, pedig akad köztük olyan, akit sosem láttunk.
Rögtön kezdjünk egy igazi 1950-es klasszikussal, aminek a különlegessége, hogy egy olyan 2 méteres nyúlról szól, akit sosem látunk. A kissé magának való, rokonai szerint mentálisan sérült Elwood P. Dowd váltig állítja, hogy egy emberszerű nyúl, nevezetesen Harvey a legjobb barátja. A keserédes film James Stewart megkapó alakításában bebizonyítja: mindenkinek van valahol mélyen egy Harvey-ja, aki velünk vagy bennünk él.
A nagyszájú répakirály több száz rövidebb-hosszabb animációban vagy félanimációban tűnt már fel, nem kevés borsot törve Dodó kacsa vagy Elmer, a vadász orra alá. A „Mi újság, hapsikám?” a magyar szinkronnak köszönhetően szállóige lett, és évtizedekkel később is jót tudunk vigadni egy-egy 10 perces rövidfilmen, ahol Tapsi Hapsi megmozgatja a rekeszizmainkat.
A félig élőszereplős, félig animációs filmek egyik legjobbja a Roger nyúl a pácban című krimi, ami a hollywoodi klasszikus film noirok hangulatát ötvözi a mesevilággal. 1947-ben, Hollywoodban játszódik, ahol az emberek és a rajzfilmfigurák, vagyis az „Irkák” egymás mellett élnek. Roger nyúlnak komoly segítségre van szüksége, miután a sztárt gyilkossággal vádolják meg. Egy nyomozó próbál neki segíteni, de addigra már mindkettőjük élete veszélybe kerül, és a szélvész ugrifüles nem segít túl sokat az amúgy is kínos helyzeten.
„Hát börtönbe zárnál egy ilyen édes kis nnnnuszikát?” – teszi fel a kérdést a látszólag kedves kis nyuszi, aki valójában egy világuralomra törő rosszaság. Sőt, jelentősen átírja a Piroska és a farkas történetét, ahol a piros köpenyes kislány harcművész, míg a nagyi titokban komoly extrémsportokat űz, és a farkas is inkább a híreket zabálja, mint a kislányokat. A PiROSSZka – A jó, a rossz, a farkas, MEGAnagyi frenetikus szórakozás a nagyobbaknak.
A nyuszik állítólag gyávák, de nem Judy Hopps közrendőr. Ő képes bárkivel szembeszállni, még a nagy és kemény állatokat foglalkoztató zootropiai rendőrségen is, ahol ő az első nyúllány, aki egyenruhát kapott. Egy súlyos bűntényben össze kell fognia Nickkel, a ravasz rókával. Az utóbbi évek egyik legnagyobb animációs sikerének folytatása már a Disney+-on is elérhető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.