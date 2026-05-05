T. Danny visszatérése rengeteg veszélyt rejt magában: „Ez egy átlag embernek is megterhelő lenne”

T. Danny maszkja és drogfüggősége hosszú hónapok óta foglalkoztatta a nyilvánosságot, majd a közelmúltban megjelent A maszk mögött című dokumentumfilmben részletesen beszámolt a vele történtekről és arról az útról, amelyen végigment. Telegdy Dániel mindent megtesz azért, hogy teljesen gyógyultnak mondhassa magát: heti 5-6 alkalommal edz és már a munkájához is elkezdett visszatérni. Hamarosan újra koncertezik és ősszel a Megasztár új évadának egyik zsűriszékében is helyet kapott. Hogy a visszatérés tempója nem túl gyors-e jelen esetben, arra Drelyó Ágnes szakpszichológus válaszolt.

T. Danny kábítószer utáni élete rengeteg rizikóval jár

A szakember szerint egy drogfüggő esetében rengeteg kockázatot rejt a gyógyulási folyamat, például, hogy mennyire volt mélyen az illető, mennyire volt stabil a felépülési folyamat és milyen az a támogató rendszer, ami őt körülveszi.

Nyilvánvaló, hogy itt felépülési folyamatról beszélünk, hiszen még nem ért a végére. Fontos, hogy akik mellette állnak, jelezzék neki, ha azt tapasztalják, ha esetleg újra átlép valamilyen határt, vagy olyan viselkedés minták jelennek meg újra az életében, amik magukban hordozzák a visszaesés lehetőségét.

A pszichológus ugyanakkor hozzátette: kifejezetten lényeges kérdés, hogy a visszatérés mekkora nyomással jár, ami T. Danny esetében kulcsfontosságú, hiszen nem egy normál, hétköznapi élet rutinjába kell visszarázódnia, hanem egy zenészkarrierbe, ami egy olyan, külső elvárásokkal is telített szakma, amely hihetetlenül megterhelő lehet.

A reflektorfény sokszor óriási stressz, hiszen rengeteg kritikát kap, ráadásul elvárásokkal és kísértésekkel is szembe kell néznie. A függőség legyőzése után nagyon erősen működik a helyreállító mechanizmus, ami miatt többet vállalhat a kelleténél, többet akarhat koncertezni, mert bizonyítani akar; ez a fajta megfelelni akarás pedig akár túlterhelődéshez vezethet.

T. Danny tényleg készen áll?

Drelyó Ágnes szakpszichológus szerint fontos szem előtt tartani, hogy egy drogfüggőség sosem egyedül alakul ki, óhatatlanul is voltak mellette olyanok, akik valamilyen formában támogatták őt ebben.

„Ha a legmélyebb ponton már túl van és a gyógyulási folyamaton dolgozik, akkor az egyik leghangsúlyosabb feladat, hogy elkerülje azokat a személyeket, akik a droghasználathoz bármilyen módon kapcsolódtak, mert életbe léphet a klasszikus kondicionálás elve. (Ez a tanulás egy alapvető formája, amely során egy eredetileg semleges inger összekapcsolódik egy olyan ingerrel, amely automatikusan választ vált ki - a szerk.) Vagyis, ha újra előkerül egy olyan személy, akit korábban a droghasználathoz kötött, akkor emlékeztetni fogja őt, sőt, reaktiválni tud a szervezetében egy erős sóvárgást, szer utáni vágyakozást.”

Összességében véve a pszichológus úgy véli, ha valaki nagyon gyorsan újraépíti a nyilvános imázsát, az gyakran egy elfedő mechanizmusként működik, ellensúlyozandó azt, hogy a belső gyógyulási folyamat még nem zárult le teljesen.

Ilyen helyzetben az ember még nagyon sérülékeny, ezért kardinális egy pszichológus jelenléte, akivel a napi szintű megéléseit meg tudja beszélni, hiszen fel kell dolgoznia az önmagával szembeni haragot és bűntudatot is, hogy mi vezetett odáig, hogy ennyire mély pontra jutott.