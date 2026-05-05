„Ez a mentalitás...” – a magyar influenszer nem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai tett

Megoszlanak a vélemények arról, amit Szoboszlai Dominik tett a vasárnapi Manchester United-Liverpool (3-2) Premier League-mérkőzés lefújása után. Mint ismert, a vendég csapat 25 éves középpályása megszerezte 13. gólját a szezonban, a hármas sípszó után viszont a mezén található aranyszínű Premier League-logót mutogatta a hazai szurkolóknak, jelezve, hogy ki a bajnokság címvédője. A történteket a népszerű magyar influenszer, Csenge Gergő sem hagyta szó nélkül.

Szoboszlai Dominik a mezén található Premier League-logót mutogatta a Manchester United-szurkolóknak

Fotó: NurPhoto / Getty Images

Az a baj, hogy a szuperrangadó után a Szoboszlai óriási balhéba csöppent bele. Elkezdte a báttya kifelé produkálni a Premier League-győzelmek számát. Na most ugye nekem meg kéne őt védenem, teljesen érthető, hogy frusztrált a báttya. Tényleg ő a legjobb játékos a csapatában. Ez a mentalitás a Realba is jó lesz. Premier League-ből 13-at nyert amúgy a United, a Pool meg kettőt... Köszönöm a lehetőséget!

– fogalmazott Csenge Gergő, akinek vicces videóit emberek tízezrei követik a közösségi oldalakon.

Bár sok szurkolónak nem tetszett Szoboszlai Dominik megnyilvánulása, akadtak olyanok, akik védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát.