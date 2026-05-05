„Ez a mentalitás...” – a magyar influenszer nem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai tett

Megoszlanak a vélemények arról, amit Szoboszlai Dominik tett a vasárnapi Manchester United-Liverpool (3-2) Premier League-mérkőzés lefújása után. Mint ismert, a vendég csapat 25 éves középpályása megszerezte 13. gólját a szezonban, a hármas sípszó után viszont a mezén található aranyszínű Premier League-logót mutogatta a hazai szurkolóknak, jelezve, hogy ki a bajnokság címvédője. A történteket a népszerű magyar influenszer, Csenge Gergő sem hagyta szó nélkül.
Az a baj, hogy a szuperrangadó után a Szoboszlai óriási balhéba csöppent bele. Elkezdte a báttya kifelé produkálni a Premier League-győzelmek számát. Na most ugye nekem meg kéne őt védenem, teljesen érthető, hogy frusztrált a báttya. Tényleg ő a legjobb játékos a csapatában. Ez a mentalitás a Realba is jó lesz. Premier League-ből 13-at nyert amúgy a United, a Pool meg kettőt... Köszönöm a lehetőséget!
– fogalmazott Csenge Gergő, akinek vicces videóit emberek tízezrei követik a közösségi oldalakon.
Bár sok szurkolónak nem tetszett Szoboszlai Dominik megnyilvánulása, akadtak olyanok, akik védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát.
Nem ez volt az első alkalom a szezonban, hogy Szoboszlai Dominik mutogatása nagy port kavart. A 25 éves középpályás a Manchester City elleni FA Kupa-meccs után a Liverpool-szurkolói felé tett furcsa mozdulatokat, amiért később elnézést is kért. „Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek” – mondta.
