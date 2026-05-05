KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Györgyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ez a mentalitás...” – a magyar influenszer nem hagyta szó nélkül, amit Szoboszlai tett

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 06:15
LiverpoolManchester Unitedinfluenszer
Csenge Gergő nem finomkodott a szavakkal. Megszólalt Szoboszlai Dominik újabb megnyilvánulásáról.
B.
A szerző cikkei

Megoszlanak a vélemények arról, amit Szoboszlai Dominik tett a vasárnapi Manchester United-Liverpool (3-2) Premier League-mérkőzés lefújása után. Mint ismert, a vendég csapat 25 éves középpályása megszerezte 13. gólját a szezonban, a hármas sípszó után viszont a mezén található aranyszínű Premier League-logót mutogatta a hazai szurkolóknak, jelezve, hogy ki a bajnokság címvédője. A történteket a népszerű magyar influenszer, Csenge Gergő sem hagyta szó nélkül.

Szoboszlai Dominik a Manchester United-Liverpool mérkőzésen
Szoboszlai Dominik a mezén található Premier League-logót mutogatta a Manchester United-szurkolóknak
Fotó: NurPhoto / Getty Images

 

Az a baj, hogy a szuperrangadó után a Szoboszlai óriási balhéba csöppent bele. Elkezdte a báttya kifelé produkálni a Premier League-győzelmek számát. Na most ugye nekem meg kéne őt védenem, teljesen érthető, hogy frusztrált a báttya. Tényleg ő a legjobb játékos a csapatában. Ez a mentalitás a Realba is jó lesz. Premier League-ből 13-at nyert amúgy a United, a Pool meg kettőt... Köszönöm a lehetőséget!

fogalmazott Csenge Gergő, akinek vicces videóit emberek tízezrei követik a közösségi oldalakon.

Bár sok szurkolónak nem tetszett Szoboszlai Dominik megnyilvánulása, akadtak olyanok, akik védelmükbe vették a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik mutogatása

Nem ez volt az első alkalom a szezonban, hogy Szoboszlai Dominik mutogatása nagy port kavart. A 25 éves középpályás a Manchester City elleni FA Kupa-meccs után a Liverpool-szurkolói felé tett furcsa mozdulatokat, amiért később elnézést is kért. „Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek” – mondta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu