Met-gála 2026: a legjobban öltözött sztárok - Kim Kardashian és Beyoncé uralkodtak a vörös szőnyegen

A Met-gála 2026 témája a Costume Art, vagyis a „Jelmezművészet” volt, amit Andrew Bolton, a Metropolitan Múzeum vezető kurátora szerint „a felöltöztetett test központi szerepe” ihletett.

Met-gála 2026 - Beyoncé ragyogott - Fotó: AFP

Met-gála 2026: így ragyogtak a sztárok

Kim Kardashian, Beyoncé, Nicole Kidman és Hailey Bieber vezette a vörös szőnyeges csillogást a 2026-os Met-gálán hétfőn.

A 45 éves Kardashian már 13 éve vesz részt a sztárokkal teli eseményen, és ismét címlapra került. A reality TV-sztár híres idomait egy futurisztikus, folyékony arany színű, testhezálló ruhában mutatta meg – amely a brit popművész, Allen Jones és a Whitaker Malem tervezőpáros együttműködésének eredménye. A provokatív együttes tisztelegni akart Jones 1975-ös, X-besorolású filmje, a Maitresse plakátja előtt, amely egy bőrruhás domináról szól.

Kim Kardashian - Fotó: AFP

A 44 éves Beyoncé uralkodott a vörös szőnyegen, diadalmasan tért vissza a Met lépcsőjére, döbbenetes módon véget vetve évtizedes szünetének. A Crazy in Love slágerének előadója, aki idén az egyik társelnök volt, egy szenzációs, flitteres, Olivier Rousteing által tervezett ruhát viselt. Csatlakozott hozzá 56 éves férje, Jay-Z és 14 éves lánya, Blue Ivy. Beyoncé ruháját egy gyémánt csontváz díszítette. A királyi megjelenést egy hatalmas ezüst koronával tette teljessé.

Beyonce - Fotó: AFP

Eközben az 58 éves Nicole Kidman lélegzetelállító, padlót söprő Chanel ruhában vonult végig a vörös szőnyegen, amikor megérkezett a csillogó New York-i eseményre. Kidman flitteres ruhájának derekán és ujjain tollak díszelegtek. A színésznőhöz, aki idén szintén az egyik társelnök, csatlakozott 17 éves lánya, Sunday Rose, akit volt férjétől, Keith Urbantól született.