Kora nyárias időjárással folytatódik a hét

Kedden is folytatódik a kora nyárias időjárás, ugyanis többségében napsütéses idő várható. Egyedül estefelé növekszik meg majd csak a felhőzet és abból is csak a Dunántúlon fordulhat elő zápor. Az egyetlen zavaró tényező a megerősödő délnyugati szél lesz majd. Az átlag csúcshőmérséklet továbbra is 25 fok körül várható.
A HungaroMet egyedül Győr-Moson-Sopron vármegyére adott ki riasztást a következő szöveggel:
A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.
