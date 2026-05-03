Hátborzongató figyelmeztetést adott ki az UFO-szakértő, miután holtan találták meg a légierős tisztet vallomása előtt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 20:30
Több szemtanú is próbálja felfedni Amerika legszigorúbban őrzött titkait. Azonban az UFO-vallomásoknak hatalmas ára van.

Az UFO-információkat bejelentők állítólagos elhallgattatási kísérletekkel néznek szembe, miközben megpróbálják felfedni Amerika legszigorúbban őrzött titkait. Jeremy Corbell oknyomozó újságíró, aki már több bejelentő személyt is segített a Kongresszus elé állítani, arra figyelmeztetett, hogy az ezeket az egyéneket fenyegető kockázatok messze túlmutatnak a nyilvános ellenőrzésen.

Nagy árat fizetnek a bejelentők az UFO-vallomásokért Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

„Feladják a biztonságukat, veszélyeztetik a családjukat, veszélyeztetik magukat, már csak a megbélyegzés miatt is” – mondta Corbell a Daily Mailnek, aki számos esetet részletez a készülő Sleeping Dog című filmjében. A filmben bemutatott egyik központi eset a légierő veteránjához, Dylan Borlandhoz kapcsolódik, aki 2025-ben a Kongresszus előtt tanúskodott arról, hogy egy 30 méteres, háromszög alakú repülőgéppel találkozott a virginiai Langley légibázis közelében, miközben ott állomásozott.

Azóta a családom, volt munkatársaim, barátaim és én is olyan szintű zaklatást szenvedtünk el, amilyet még soha. Nem tudom, mit hoz a jövő, mert úgy tűnik, hogy az amerikai kormányon belüli frakciók nyíltan és tudatosan azon dolgoznak, hogy eltussolják ezt

- mondta Borland.

A légierő veteránja ezt állította, hogy a vallomását követően hamis dokumentumokat készítettek és hírszerzési termékeket generáltak a neve alatt.

Corbell rámutatott a 39 éves Matthew Sullivan, az amerikai légierő korábbi hírszerző tisztjének halálára is, aki 2024-ben hunyt el, mielőtt tanúvallomást tehetett volna egy UFO-kkal kapcsolatos programokkal kapcsolatos meghallgatáson. „A halála több szempontból is gyanús, mint azt az emberek gondolnák, hogy az FBI és a Kongresszus is érintett” – mondta Corbell.

Sullivan katonai hírszerzéshez és fejlett technológiai programokhoz kapcsolódó pozíciókban dolgozott, és állítólag hirtelen halála előtt tanúvallomást kellett volna tennie titkosított UFO-ügyekben. Az újságíró szerint az időzítés komoly aggodalmakat keltett.

Talán annyira kétségbeesett volt, hogy öngyilkos lett. Én nem voltam ott, nem tudom. De tudom, hogy az FBI, a Kongresszus és azok, akik nagyon jól ismerték őt, rendkívül gyanúsnak tartják ezt, és nyomozás folyik az ügyben.

Bár nem hozták nyilvánosságra Sullivan halálának körülményeit, a szövetségi nyomozók bevonása fokozta egyes tanúvallomásra készülő bejelentők aggodalmát. Borland azért döntött úgy, hogy megszólal, mert úgy vélte, hogy a közbiztonság veszélyben van. „Én és mások, akik közvetlenül ismerik a hagyományos, nem emberi hírszerző programokat és eszközöket, bűncselekmények és zavarkeltő cselekmények áldozatai lettünk, amelyek célja az elhallgattatásunk vagy megfélemlítésünk volt” – mondta.

A veterán vallomása szerint a 2012-ben látott tárgy fekete fém háromszögként jelent meg, amelynek felületén arany plazma-szerű folyadék mozgott. Elmondása szerint a tárgy csendben lebegett, mielőtt azonnal felgyorsult volna felfelé, elérve a kereskedelmi repülőgépek magasságát.

A 2025-ös kongresszusi meghallgatáson azt állította, hogy több kormányzati szerv is blokkolta a munkalehetőségeket, hamisította a dokumentumokat és manipulálta a biztonsági engedélyét, miután nyilvánosan is beszámolt az UFO-ról amit látott.

 

