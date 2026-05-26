A fejünkben egy mosógép van? A tudósok megfigyelték, hogyan takarítja ki magát az agy alvás közben

Mikor alszunk, az agy pulzálni kezd. Ezután egy neurotranszmitter hatására elindul az öblítő ciklusa, majd alvás közben a szerven átszivárgó, glimphatikus folyadék kimossa az ébrenlét alatt felhalmozódott kémiai hulladékot. Egy egereken végzett, a Cell-ben közzétett kutatás szerint az erek rendszeres összehúzódása egy speciális folyadékot présel át az agyon alvás közben.
Az agyunkból hiányoznak azok a nyirokerek, amelyek a test többi részén elvezetik a folyadékot. Ehelyett egy zseniális trükköt alkalmaz: az újonnan felfedezett glimphatikus rendszert használja a méreganyagok eltávolítására.
A Science cikke alapján 2012-ben Maiken Nedergaard, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának idegtudósa és kollégái felfedezték fel a glimphatikus rendszert. Ez egy alternatív elvezető hálózat, ami az agyi-gerincvelői folyadékot szállítja a vérerek mentén futó apró csatornákon keresztül, majd az ebből szivárgó folyadékot átpréseli a szerven, így takarítva ki az ébrenlét alatt keletkezett salakanyagot és más nemkívánatos molekulákat.
A kutatás során egereken figyelték meg, hogy az egész folyamat karmestere a norepinefrin. Ez a vegyület, ami kémiailag az adrenalin közeli rokona és mellesleg az álmainkra is hatással van. Nagyjából 50 másodpercenként ad egy jelet, amitől az erek összehúzódnak, majd elernyednek. Ez a lüktetés pumpálja át az agy-gerincvelői folyadékot a szöveteken, hasonlóan egy magasnyomású mosóhoz.
Az egereken végzett vizsgálat szerint a népszerű zolpidem tartalmú altatók megzavarják ezt az öblítési ritmust. Csökkentik a norepinefrin mennyiségét, így az agyvíz nem tud elég mélyre hatolni a szövetekben. A tudósok már vizsgálják, hogy emberi agyban is ilyen hanyagul takarít-e a rendszer a gyógyszer hatására.
A glimfatikus tisztítás zavara közvetlen kapcsolatban állhat a demenciával és az Alzheimer-kórral. Ha a béta-amyloid és más nemkívánatos molekulák nem ürülnek ki éjszaka, azok szépen lassan lerakódnak, és elpusztítják az idegsejteket. A tudósok most olyan új generációs altatók kifejlesztésén dolgoznak, amik nem befolyásolják a glimphatikus rendszer működését.
A videóban még több információ hangzik el a glimfotikus rendszerrel kapcsolatban:
Ezek a cikkek is tetszeni fognak:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.