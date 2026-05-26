A fejünkben egy mosógép van? A tudósok megfigyelték, hogyan takarítja ki magát az agy alvás közben

Mikor alszunk, az agy pulzálni kezd. Ezután egy neurotranszmitter hatására elindul az öblítő ciklusa, majd alvás közben a szerven átszivárgó, glimphatikus folyadék kimossa az ébrenlét alatt felhalmozódott kémiai hulladékot. Egy egereken végzett, a Cell-ben közzétett kutatás szerint az erek rendszeres összehúzódása egy speciális folyadékot présel át az agyon alvás közben.

Az agynál úgy néz ki a töredezettségmentesítés, hogy alvás közben átmossa az agyi-gerincvelői folyadékkal az egész szervet.

A glimfatikus rendszer egy alternatív elvezető hálózat, amely a vérerek mentén szállítja el az anyagcsere hulladékot.

A kutatások szerint a folyadékáramlás a Non-REM fázis szakaszában a legintenzívebb.

A keringési zavarok összefüggésbe hozhatóak az Alzheimer-kórral és más idegrendszeri betegségekkel.

Az agyunkból hiányoznak azok a nyirokerek, amelyek a test többi részén elvezetik a folyadékot. Ehelyett egy zseniális trükköt alkalmaz: az újonnan felfedezett glimphatikus rendszert használja a méreganyagok eltávolítására.

Alvás közben az agy norepinefrinnel takarít

A Science cikke alapján 2012-ben Maiken Nedergaard, a Rochesteri Egyetem Orvosi Központjának idegtudósa és kollégái felfedezték fel a glimphatikus rendszert. Ez egy alternatív elvezető hálózat, ami az agyi-gerincvelői folyadékot szállítja a vérerek mentén futó apró csatornákon keresztül, majd az ebből szivárgó folyadékot átpréseli a szerven, így takarítva ki az ébrenlét alatt keletkezett salakanyagot és más nemkívánatos molekulákat.

A kutatás során egereken figyelték meg, hogy az egész folyamat karmestere a norepinefrin. Ez a vegyület, ami kémiailag az adrenalin közeli rokona és mellesleg az álmainkra is hatással van. Nagyjából 50 másodpercenként ad egy jelet, amitől az erek összehúzódnak, majd elernyednek. Ez a lüktetés pumpálja át az agy-gerincvelői folyadékot a szöveteken, hasonlóan egy magasnyomású mosóhoz.

Az altatók ronthatják a takarítás hatékonyságát

Az egereken végzett vizsgálat szerint a népszerű zolpidem tartalmú altatók megzavarják ezt az öblítési ritmust. Csökkentik a norepinefrin mennyiségét, így az agyvíz nem tud elég mélyre hatolni a szövetekben. A tudósok már vizsgálják, hogy emberi agyban is ilyen hanyagul takarít-e a rendszer a gyógyszer hatására.