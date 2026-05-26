Kiverte a biztosítékot Kiara Lord: 117 ezret fizetett a világ legbüdösebb parfümjéért

A felnőttfilmesből lett reality-sztár, Kiara Lord nem kevesebb, mint 117 ezer forintot csengetett ki egy olyan parfümért, aminek az alapja a világ legbüdösebb gyümölcse, a durián!

Kiara Lord Ázsia Expresszes kalandja után kényeztette magát egy kicsit (Fotó: hot! magazin/TV2)

Kiara Lord szereti a büdöst?

Az internet népe már jól tudja, hogy a gyönyörű kebelcsodának elképesztően érzékeny szaglószerve van, hiszen korábban a Farm VIP és a The Bachelor - A Nagy Ő forgatásain is menetrendszerűen büdösözte le a szereplőtársait. Most azonban felmerül a kérdés: lehet, hogy a művésznőnél fordítva működnek az érzékek, és ami másnak bűz, az neki a mennyország? Kiara mindenesetre azonnal megosztotta az élményét kebelbarátjával, Lakatos Leventével, aki finoman szólva sem ájult el a 117 ezres luxusillattól.

Besétáltam egy parfümériába Budapesten, és mondtam, hogy olyan parfümöt keresek, amiben van durián illat. Megszagoltam ezt, és tudod, így kitágult az univerzum az agyamban. Velem volt az édesanyám, és azt mondta, hogy szerinte ez gusztustalan

– mesélte lelkesen Kiara Lord Instagram-oldalán.

Ez konkrétan hullaszag!

Levente azonban nem bírta magában tartani a véleményét, amikor megérezte a „világ legbüdösebb gyümölcsének” párlatát a barátnőjén:

Kifizettél 117 ezer forintot egy büdös parfümért? Tudod, milyen? Mint az ilyen húsvéti kölnik, amivel befújják az asszonyokat a diákgyerekek. Olcsó pacsuli szaga van ennek a parfümnek 117 ezer forintért! Vettem volna neked ilyet a kínai piacon 200 forintért! Szemétledobó bukéval... Mire számítottál ilyen rothadó illatú parfümmel? Ez konkrétan hullaszag!

– kelt ki magából.

Kiara foggal-körömmel védte a méregdrága szerzeményét, és szerinte Levente csak eljátssza a hatásvadász undort, hiszen az illatban igenis ott bujkál az isteni, édes mangó is. Levente erre csak annyit reagált: „De, érzem a rohadt mangót! ”

A dögös influenszer azonban hajthatatlan, és cseppet sem bánja, hogy egy vagyonért vette meg a folyékony bűzbombát.

Én imádom, alig vártam, hogy használjam!

– zárta rövidre a vitát Kiara, miközben Levente csak a fejét fogta a luxus-szemétledobó szagfelhőben. Hogy a srácok, no meg KKevin mit fog szólni majd Kiara új, „hullaszagú” aurájához, az még a jövő zenéje, de az biztos, hogy a metrón nem fognak mellé ülni!