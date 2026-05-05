Pszichiátrián kezelték a lipcsei gázolót: elküldték, mert "túl agresszív"

Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn egy lipcsei bevásárlóutcában gyalogosok közé hajtott az autójával, és halálra gázolt két embert - jelentette kedden a német sajtó.

A Bild című napilap úgy értesült, hogy a férfit a tette előtti napokban még egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották az intézményből, mert "agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben".

A hatóságok hivatalosan még nem közöltek semmit a 33 éves német férfi egészségi állapotáról. Hétfőre virradóra még csak annyit közöltek, hogy az eddig begyűjtött információk alapján politikai vagy vallási indíttatás nem merült fel. Ugyanakkor azt határozottan állították, hogy az elkövető szándékosan cselekedett.

Az ámokfutó hétfő délután hajtott az emberek közé Lipcse belvárosában, és mintegy 500 méteres szakaszon többeket elsodort. Egy 77 éves férfi és egy 63 éves nő vesztette életét a támadásban. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték.