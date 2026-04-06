Senki sem figyelt rá, pedig majdnem belehalt a szülésbe: „Folyton azt mondták, mennyire elfoglaltak”

Egy 33 éves amerikai nő, Jessica Hainley azt állítja, hogy a szülése során tapasztalt késlekedés és ellátási hiányosságok súlyos sérüléseket okoztak újszülött gyermekének.
Hainley eredetileg 2025. október 10-re volt kiírva császármetszésre a Memorial Health University Medical Center intézményben, azonban a magzatvíz már szeptember 25-én elfolyt. Elmondása szerint egyértelmű volt a helyzet, mégsem végeztek rajta azonnali vizsgálatot.
A nő azt állítja, hogy amikor méhszájvizsgálatra került volna sor, azt közölték vele, hogy nincs kesztyű a helyiségben, ráadásul műszakváltás is közeledett. Ennek következtében – annak ellenére, hogy ötpercenként jelentkeztek a fájásai – öt órán keresztül nem vizsgálták meg a vajúdás előrehaladását.
Ez idő alatt a tervezett császármetszést kétszer is elhalasztották sürgősebb esetekre hivatkozva.
Folyamatosan azt mondták, mennyire elfoglaltak
– idézte fel az édesanya.
Az édesanya szerint a beavatkozás alatt nem kommunikáltak vele megfelelően, nem kérdezték meg a fájdalmáról vagy az állapotáról. A kisfiú megszületése után sem kapott magyarázatot arra, mi történt. Később, amikor a babát az újszülött intenzív osztályra (NICU) szállították, ott kérdezték meg tőle, történt-e komplikáció, amely magyarázhatná a sérüléseket.
A kórházi dokumentumok szerint a gyermek koponyatöréssel és agyvérzésekkel született, valamint újraélesztési beavatkozásokra – oxigénadásra, CPAP-lélegeztetésre és leszívásra – is szükség volt. Ennek ellenére az orvosi jegyzőkönyv azt is rögzítette, hogy a szülés „komplikációmentes” volt, és a csecsemőt „sérülés nélkül” emelték ki.
A kisfiú nyolc napot töltött az intenzív osztályon, ahol vérátömlesztést, oxigént és táplálócsövet kapott. Bár a koponyasérülések azóta begyógyultak, továbbra is neurológiai megfigyelés alatt áll, és fennáll a fejlődési problémák kockázata.
Az édesanya saját egészségi állapota sem volt problémamentes: a szülés után vérszegénység alakult ki nála, ami miatt szintén vérátömlesztésre szorult.
A kórház közleményében hangsúlyozta, hogy még megfelelő ellátás mellett is előfordulhatnak komplikációk, amelyek nem mindig azonnal jelentkeznek. Hainley azonban elégedetlen a válaszokkal. Panaszt nyújtott be, majd – miután hónapokig nem kapott érdemi reakciót – a nyilvánossághoz fordult, és egy petíciót is indított.
A People szerint a történtek feldolgozása még mindig tart, de egy dolgot az édesanya fontosnak tart hangsúlyozni:
Azt szeretnénk, ha más családok tudnák, nincsenek egyedül. Ami velünk történt, nem történhet meg újra.
