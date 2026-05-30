Tömegverekedés a pesti éjszakában: videón, ahogy egymásnak esnek a PSG és Arsenal szurkolói

A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Londonból és Párizsból is Budapestre. A hooligans.cz beszámolója szerint 30-30 francia és angol szurkoló csapott össze Budapesten péntekről szombatra virradó éjszaka.
Az Arsenal szurkolói ma a Városligetben találkoznak és onnan mennek a stadionba, míg a PSG fanatikusai az MTK Sportparkban gyülekeznek és vonulnak át a Puskás Arénába. A mérkőzés 18 órakor kezdődik.
