Tömegverekedés a pesti éjszakában: videón, ahogy egymásnak esnek a PSG és Arsenal szurkolói

A Bajnokok Ligája döntőre sok ezer szurkoló érkezett Londonból és Párizsból is Budapestre. A hooligans.cz beszámolója szerint 30-30 francia és angol szurkoló csapott össze Budapesten péntekről szombatra virradó éjszaka.

Az Arsenal szurkolói ma a Városligetben találkoznak és onnan mennek a stadionba, míg a PSG fanatikusai az MTK Sportparkban gyülekeznek és vonulnak át a Puskás Arénába. A mérkőzés 18 órakor kezdődik.

(via)