Az altatók és nyugtatók csapdájában: amikor a megoldás válik a legnagyobb problémává

A tablettás mankó használata közben gyakran elfelejti az ember, hogy ezek a szerek nem gyógyítják a probléma gyökerét, csupán elnémítják a lélek segélykiáltásait, miközben alapjaiban írják át az agy kémiáját. Az érintettek sokszor csak akkor döbbennek rá a függőség mélységére, amikor az első elfelejtett adag után jelentkező elvonási tünetekkel szembesülnek.

Hogyan hatnak a szorongásoldók és altatók?

Ijesztő statisztikák mutatják, hogy az altatók fogyasztása meredeken ível felfelé, miközben a társadalmi tudatosság a hosszú távú kockázatokról továbbra is aggasztóan alacsony.

– Ahhoz, hogy megértsük a csapdát, először a csalit kell ismernünk. A leggyakrabban felírt szorongásoldók és modern altatók az agyunk fő gátló ingerületátvivő anyagára, a GABA-ra hatnak. Képzeljük el ezt úgy, mintha az agyban lenne egy fékpedál: ezek a gyógyszerek tövig nyomják ezt. Az eredmény azonnali: a szorongás elpárolog, az izmok elernyednek, a gondolatok lelassulnak, és beköszönt az áhított álom. A probléma ott kezdődik, hogy az agy rendkívül adaptív szerv. Ha kívülről folyamatosan extra „fékerőt” kap, a saját belső szabályozása elkezd leépülni. A receptorok száma csökken, vagy érzéketlenebbé válnak a GABA iránt. Ezt nevezzük toleranciának. Ez az a pont, ahol az eredeti adag már nem hozza a kívánt hatást, és a páciens kénytelen növelni a dózist, hogy ugyanazt a nyugalmat elérje. Ez nem jellemhiba vagy akaraterő kérdése, hanem tiszta neurobiológia: a szervezet így próbálja visszanyerni az egyensúlyát a kémiai beavatkozással szemben – mondja Orsolics Zoltán Zénó kiképző addiktológiai coach, család-rendszer terapeuta.

Az alattomos hozzászokás: a funkcionális függőség álarca

A nyugtatófüggőség egyik legveszélyesebb jellemzője, hogy sokáig láthatatlan marad.

– Nem hasonlít az utcai drogok látványos leépüléséhez, az érintettek gyakran funkcionális függők, akik eljárnak dolgozni, nevelik a gyerekeiket, és a környezetük számára teljesen normálisnak tűnnek. A csapda azonban mélyül. Egy idő után a gyógyszer már nem azért kell, hogy az illető jól érezze magát, hanem azért, hogy ne érezze magát elviselhetetlenül rosszul. Ebben a fázisban alakul ki a visszapattanó szorongás vagy a visszacsapásos álmatlanság. Ez azt jelenti, hogy ha a szer szintje csökkenni kezd a vérben, az eredeti tünetek, mint a szorongás, pánik, álmatlanság, sokkal intenzívebben térnek vissza, mint amilyenek a gyógyszer megkezdése előtt voltak. Az érintett ekkor azt hiszi, hogy tényleg nagyon beteg gyógyszer nélkül, ezért még nagyobb szüksége van rá. Valójában viszont már az elvonási tüneteket éli át. Ez a körforgás tartja fogva az embereket évekig, sőt évtizedekig egy olyan szedési rendben, amelyet eredetileg csak 2-4 hétre terveztek az orvosi protokollok szerint – hívja fel a figyelmet a függőség kezelő szakember.