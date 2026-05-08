Aggasztó csajozási praktika terjed – erről minden nőnek tudnia kell, nehogy belesétáljon a csapdába!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 14:30
Elsőre romantikusnak tűnhet, amikor egy magabiztos férfi odalép egy nőhöz az utcán vagy egy kávézóban, bókolni kezd, majd elkéri a számát.

Egy fiatal nő videója hatalmas vitát indított el a TikTokon, miután megosztotta, hogyan szólította le egy idegen férfi egy randira várva. A férfi udvarias volt, megdicsérte a külsejét, a nő pedig először még aranyosnak is nevezte a jelenetet. A kommentelők azonban gyorsan felismerték a férfit, és figyelmeztették: állítólag egy úgynevezett „cold approacher”-ről van szó. A praktika mögött azonban aggasztó trend húzódik.

Aggasztó csajozási praktika terjed a férfiak körében
Fotó: NDAB Creativity /  Shutterstock 

Ez a jelenség most egyre nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában. A módszer lényege, hogy férfiak idegen nőket szólítanak le nyilvános helyeken, miközben titokban videóra veszik az egészet. A felvételeket később feltöltik az internetre, gyakran azzal a céllal, hogy más férfiakat tanítsanak „csajozási technikákra”. A probléma csak az, hogy sok nő nem is tud róla, hogy felvétel készül róla.

A szakértők szerint a jelenség azért is veszélyes, mert az ilyen videók gyakran azt sugallják, hogy a nőket „meg lehet szerezni” bizonyos trükkökkel vagy manipulációval.

Nem mai a praktika, de a botrány se újkeletű

A módszer gyökerei egészen a 2000-es évekig nyúlnak vissza, amikor megjelent Neil Strauss nagy port kavart könyve, a The Game, amely különböző csajozási technikákat mutatott be. Ilyen volt például a „negging”, amikor valaki apró sértésekkel próbálja csökkenteni a másik önbizalmát, hogy így váljon érdeklődőbbé.

Azóta azonban a közösségi média teljesen új szintre emelte ezt a világot. A pszichológusok szerint sok ilyen tartalom valójában nem is a nőkről szól, hanem arról, hogy a férfi készítő elismerést kapjon más férfiaktól az interneten.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy sok nő udvariasságból reagál kedvesen egy idegenre, még akkor is, ha valójában kellemetlenül érzi magát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy érdeklődik. A szakemberek szerint az egészséges ismerkedés alapja továbbra is a kölcsönös tisztelet és az empátia, nem pedig az, hogy valaki „technikákkal” próbáljon meghódítani másokat – írja a Metro.

 

