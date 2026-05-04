Saját halálos ítéletét írja alá? Hiába nőnek rajta a gyanús foltok, nem bír leállni a szolival a 19 éves lány

Drasztikus változások történtek a 19 éves Megan Blain testén, mégsem képes kiszállni a szoláriumból. A brit lány története kísértetiesen emlékeztet egy horrorfilmre: a lány bőre lassan felmondja a szolgálatot, ő pedig rettegve figyeli a változó alakú anyajegyeket, mégis minden nap vágyik a szoláriumra. Ami önbizalom növelő hobbiként indult, az mára egy halálos játszma lett.
Mikor Megan 16 éves volt, az iskolában folyton csúfolták, ő pedig úgy érezte, csak akkor lehet szép és magabiztos, ha mélybarna a bőre. De ami eleinte csak pár perc kényeztetés volt, az hamarosan kényszerré vált.
Egyáltalán nem érdekelt a kockázat, nem féltem semmitől. Egyszerűen elkapott a gépszíj, és a függőség teljesen átvette az irányítást felettem
– vallotta be a lány, aki a legdurvább időszakában napi 30 perceket feküdt a csövek alatt, amit barnító injekciókkal és krémekkel tetézett.
A helyzet odáig fajult, hogy Megan a saját szalagavató báljára sem ment el, mert úgy érezte: nem elég barna. Modellmunkákat és karrierlehetőségeket dobott vissza ugyanemiatt.
Négy évnyi intenzív szoláriumozás után a lány teste vészjelzéseket küld. Anyajegyek tűnnek fel a semmiből, majd változtatják meg az alakjukat vagy tűnnek el újra. Ez a bőrrák egyik legnyilvánvalóbb előjele, Megan mégis képtelen orvoshoz fordulni.
Legutóbb, amikor megpróbáltam elmenni az orvoshoz, megfagyott a testem a rendelő ajtaja előtt. Olyan volt, mintha valami nem hagyna bemenni, mintha valójában nem is akarnám a segítséget vagy a változást
– mesélte a sokkoló pillanatról.
Bár Megan már csökkentette az adagot, és havi 100 font helyett csak 30-at költ a szenvedélyére, a TikTokon kapott gyűlölködő megjegyzésekkel is meg kell küzdenie. Sokan nem hiszik el, hogy a szolifüggőség létezik, és csak feltűnési viszketegségnek tartják a lány drámáját.
Sokan azt gondolják, a tanorexia nem valódi betegség. De számomra ez abszolút az
– mondta elkeseredetten.
A lány jelenleg is egy szoláriumszalonban dolgozik, így a kísértés minden egyes munkanapon ott van az orra előtt. Bár tudja, hogy az életével játszik, a teljes leállás gondolatától is kiveri a víz. Megan szerint egyszer biztosan abbahagyja, de félő, hogy mire ez megtörténik, már késő lesz – írja a brit Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.