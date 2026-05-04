Saját halálos ítéletét írja alá? Hiába nőnek rajta a gyanús foltok, nem bír leállni a szolival a 19 éves lány

Drasztikus változások történtek a 19 éves Megan Blain testén, mégsem képes kiszállni a szoláriumból. A brit lány története kísértetiesen emlékeztet egy horrorfilmre: a lány bőre lassan felmondja a szolgálatot, ő pedig rettegve figyeli a változó alakú anyajegyeket, mégis minden nap vágyik a szoláriumra. Ami önbizalom növelő hobbiként indult, az mára egy halálos játszma lett.

A bullying elől menekült a szoláriumba

Mikor Megan 16 éves volt, az iskolában folyton csúfolták, ő pedig úgy érezte, csak akkor lehet szép és magabiztos, ha mélybarna a bőre. De ami eleinte csak pár perc kényeztetés volt, az hamarosan kényszerré vált.

Egyáltalán nem érdekelt a kockázat, nem féltem semmitől. Egyszerűen elkapott a gépszíj, és a függőség teljesen átvette az irányítást felettem

– vallotta be a lány, aki a legdurvább időszakában napi 30 perceket feküdt a csövek alatt, amit barnító injekciókkal és krémekkel tetézett.

A helyzet odáig fajult, hogy Megan a saját szalagavató báljára sem ment el, mert úgy érezte: nem elég barna. Modellmunkákat és karrierlehetőségeket dobott vissza ugyanemiatt.

Ijesztő jelek a bőrön

Négy évnyi intenzív szoláriumozás után a lány teste vészjelzéseket küld. Anyajegyek tűnnek fel a semmiből, majd változtatják meg az alakjukat vagy tűnnek el újra. Ez a bőrrák egyik legnyilvánvalóbb előjele, Megan mégis képtelen orvoshoz fordulni.

Legutóbb, amikor megpróbáltam elmenni az orvoshoz, megfagyott a testem a rendelő ajtaja előtt. Olyan volt, mintha valami nem hagyna bemenni, mintha valójában nem is akarnám a segítséget vagy a változást

– mesélte a sokkoló pillanatról.

A kommentelők sem kímélik

Bár Megan már csökkentette az adagot, és havi 100 font helyett csak 30-at költ a szenvedélyére, a TikTokon kapott gyűlölködő megjegyzésekkel is meg kell küzdenie. Sokan nem hiszik el, hogy a szolifüggőség létezik, és csak feltűnési viszketegségnek tartják a lány drámáját.

Sokan azt gondolják, a tanorexia nem valódi betegség. De számomra ez abszolút az

– mondta elkeseredetten.

A lány jelenleg is egy szoláriumszalonban dolgozik, így a kísértés minden egyes munkanapon ott van az orra előtt. Bár tudja, hogy az életével játszik, a teljes leállás gondolatától is kiveri a víz. Megan szerint egyszer biztosan abbahagyja, de félő, hogy mire ez megtörténik, már késő lesz – írja a brit Mirror.