Túl későn jött a diagnózis: depressziónak hitték, hónapok alatt ragadta el az édesanyát a gyilkos kór

Antidepresszánsokat írt fel orvosa egy nagymamának, miután szédülésre kezdett el panaszkodni, és csak fél évvel később derült fény arra, hogy a tünet mögött valójában egy agydaganat rejtőzik. Bár a betegséget megpróbálták kezelni, diagnózisa után hónapokkal meghalt.

5 hónappal a diagnózisa után halt meg a nagymama Fotó: Unsplash

Nem foglalkoztak a tüneteivel az orvosok: túl későn érkezett a valódi diagnózis

A lincolni Pamela Cook 65 éves korában halt meg, hónapokkal azután, hogy glioblasztómát, egy agresszív és gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak nála. Lánya, a 42 éves Clair Bowkett elárulta, hogy édesanyja szédülésre és fáradtságra kezdett el panaszkodni még 2023 márciusában, amikor részt vett az esküvőjén. Mindezek ellenére mikor orvoshoz fordult, depresszióra fogták a tüneteit, és antidepresszánsokat írtak fel neki.

Még amikor vissza is ment, mert rosszabbodott az állapota, csak annyit mondtak neki, hogy folytassa a gyógyszerek szedését

– emlékezett vissza Clair.

Végül a daganatra akkor bukkantak rá, mikor a lincolni kórház sürgősségi osztályára szállították a brit asszonyt MRI-vizsgálatra, de ekkor már késő volt.

A sebészeknek először sikerült eltávolítaniuk a daganat nagy részét a nottinghami Queen's Medical Centerben egy 2023 novemberében végzett műtét során. Ezt követően hathetes kemoterápia és sugárterápia következett, ami rendkívül legyengítette, így fertőzések alakultak ki nála, és 2024 februárjára a vizsgálatok kimutatták, hogy a daganat visszatért.

Pamela békésen hunyt el otthonában, szerettei körében, mindössze öt hónappal azután, hogy megkapta a valódi diagnózisát.

Nehéz felfogni, milyen gyorsan romlott anya egészségi állapota. 2023 augusztusában egy hajóúton vett részt, tökéletesen jól nézett ki, és márciusra elment. A glioblasztóma egy kegyetlen és invazív betegség. Mindentől megfosztja az embert: a mozgástól, a beszédtől és a függetlenségtől

– mondta lánya, aki most arra törekszik, hogy életben tartsa anyja emlékét, miközben felhívja a figyelmet a betegségre.

2023 márciusában a férjemmel úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, de meglepetésnek akartuk az egészet, és anyu segített mindent megtervezni. Olyan csodálatos nap volt, de egyikünk sem tudta, hogy mindössze hét hónappal később agydaganatot diagnosztizálnak nála.

Clair részt vett a Brain Tumour Research novemberi adománygyűjtő kihívásában. Mindeközben nővéreivel, Nicolával és Laurennel, férjével, Bennel, gyermekeivel és más családtagokkal, barátokkal együtt szintén egy gyűjtést terveznek a jótékonysági szervezet új, nottinghami központjának, annak reményében, hogy másoknak nem kell átélniük azt, mint Pamelának - írta a Daily Mail.