Nem hitte volna, hogy ez történik: édesapja kabátja miatt lett rákos az anyuka

A most 57 éves Heather Von St. James gyermekkorában gyakran hordta apukája munkakabátját, emiatt alakult ki ritka betegsége.

Munkakabát mérgezte évekig az nőt

Apja, Roland építkezéseken dolgozott, és a kabátját gyakran azbesztpor borította. A Minnesotában felnőtt Heathernél 36 éves korában pleurális mezoteliómát diagnosztizáltak.

Akkoriban fogalma sem volt arról, hogy a kabáton lévő szürkésfehér por veszélyes. Amikor azonban terhes lett, rosszul érezte magát: rendkívüli fáradtsággal és gyakori lázzal küzdött.

Miután császármetszéssel szült, az orvoshoz ment, aki CT-vizsgálatot végzett rajta, amely daganatot mutatott ki a tüdeje közelében. Két héten belül az orvosok pleurális mezoteliómát diagnosztizáltak nála, egy ritka és agresszív, azbesztnek való kitettséggel összefüggő rákot. Körülbelül 15 hónapot adtak neki hátralévő idejéből.

A mezotelióma egy ritka rákfajta, amely a test szerveinek nyálkahártyájában alakulhat ki. Általában azbesztnek való kitettség okozza.

Csak arra gondoltam: Hogy történhetett ez meg? Kétség sem volt afelől, hogy meg fogok halni. Azt kérdeztem magamtól, mit tehetek, hogy ezt legyőzzem.”

2006-ban egy összetett műtéten esett át, amelynek során eltávolították a bal tüdejét, egy bordáját, a mellhártyáját (a tüdőt körülvevő nyálkahártyát), a rekeszizma egy részét és a szíve nyálkahártyáját. Ezután négy kemoterápiás cikluson és 30 sugárkezelésen esett át, és Heather mára rákmentes.

Roland 2014-ben halt meg veserákban, amelyről az orvosok úgy vélik, hogy összefüggésben állhatott az azbesztnek való kitettséggel. Heather bár túlélte a betegséget, az egy tüdővel való élet továbbra is mindennapi kihívásokat jelent: könnyen kifullad, nem tud futni, és nehezen emel nehéz súlyokat.

Vannak napok, amikor az emberek azt mondják, hogy ha valaki túléli a rákot, mindennek nagyszerűnek kell lennie

- mondta.

Heather könnyen elfárad és a bal kezét sem tudja teljesen használni. Az orvosok ritkán látnak ennyi ideig élő beteget, aki mezoteliómával küzd, de Heather szerint az ő állapota sokaknak ad reményt. (LadBible)