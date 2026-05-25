Scherer Péter és jó barátja, Gesztesi Károly halála is sokkolta az országot

Az élet a legkegyetlenebb rendező. Vannak országunknak olyan művészei, akiknek lénye annyira összeforrt a mindennapjainkkal, hogy egyszerűen képtelenség elfogadni: ők már nincsenek közöttünk. Néha a tragédia alattomos, hosszan tartó küzdelem eredménye, amire bár lelkileg felkészülni lehetetlen, mélyen belül számítunk rá. Ám vannak azok a pillanatok, amikor a végzet váratlanul kopogtat, és szakítja félbe az életet, sokkolva egy egész nemzetet, pályatársakat és rajongókat egyaránt. Összeállításunkban olyan pótolhatatlan tehetségekre emlékezünk, akiknek távozása alapjaiban rengette meg a magyar kulturális életet. Scherer Péter a napokban hagyott itt minket.

Scherer Péter gyermekei és felesége borzasztóan nehéz időszakon mennek keresztül (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Scherer Péter halála sokkolta az országot

Május 19-én délelőtt futótűzként terjedt el a hír az interneten: 64 éves korában távozott az élők sorából Scherer Péter. Az egész ország értetlenül állt a tragédia előtt. A Jászai Mari-díjas színész, bár ritkán mesélt a magánéletéről, azt tudni lehetett, hogy küzd valamilyen betegséggel, ám a részletekről sosem beszélt. Sőt, bárki kérdezte az állapotáról, mindig a tőle megszokott lazasággal és mosollyal az arcán közölte: jól van! Senki nem is sejtette, hogy ekkora a baj. Barátai, pályatársai és idegenek álltak értetlenül, néma csendben a neki rendezett virrasztáson. Scherer Péter, a magyar film- és színházi élet egyik legkarakteresebb színésze a maga természetességével és szakmai alázatával olyan mélyen beépült a magyar kulturális köztudatba, hogy az űr, amit maga után hagyott, pótolhatatlan.

Kálloy Molnár Péterről senki sem tudta, hogy beteg

A színész tavaly december elsején, 55 évesen távozott az élők sorából, melynek híre az egész magyar színésztársadalmat megrázta. Mint utóbb kiderült, hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták, és a gyilkos kórral hosszú hónapokon keresztül küzdött. A betegséget Kálloy Molnár Péter a nyilvánosság kizárásával, családja és szűk baráti köre támogatásával próbálta meg leküzdeni. Úgy tűnt, sikerül erőt gyűjtenie, ám november második felében váratlanul összeomlott a szervezete, és már nem tudott felépülni. A Beugró egykori sztárját december 19-én kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben.