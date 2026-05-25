Scherer Péter és jó barátja, Gesztesi Károly halála is sokkolta az országot

Az élet a legkegyetlenebb rendező. Vannak országunknak olyan művészei, akiknek lénye annyira összeforrt a mindennapjainkkal, hogy egyszerűen képtelenség elfogadni: ők már nincsenek közöttünk. Néha a tragédia alattomos, hosszan tartó küzdelem eredménye, amire bár lelkileg felkészülni lehetetlen, mélyen belül számítunk rá. Ám vannak azok a pillanatok, amikor a végzet váratlanul kopogtat, és szakítja félbe az életet, sokkolva egy egész nemzetet, pályatársakat és rajongókat egyaránt. Összeállításunkban olyan pótolhatatlan tehetségekre emlékezünk, akiknek távozása alapjaiban rengette meg a magyar kulturális életet. Scherer Péter a napokban hagyott itt minket.
Május 19-én délelőtt futótűzként terjedt el a hír az interneten: 64 éves korában távozott az élők sorából Scherer Péter. Az egész ország értetlenül állt a tragédia előtt. A Jászai Mari-díjas színész, bár ritkán mesélt a magánéletéről, azt tudni lehetett, hogy küzd valamilyen betegséggel, ám a részletekről sosem beszélt. Sőt, bárki kérdezte az állapotáról, mindig a tőle megszokott lazasággal és mosollyal az arcán közölte: jól van! Senki nem is sejtette, hogy ekkora a baj. Barátai, pályatársai és idegenek álltak értetlenül, néma csendben a neki rendezett virrasztáson. Scherer Péter, a magyar film- és színházi élet egyik legkarakteresebb színésze a maga természetességével és szakmai alázatával olyan mélyen beépült a magyar kulturális köztudatba, hogy az űr, amit maga után hagyott, pótolhatatlan.
A színész tavaly december elsején, 55 évesen távozott az élők sorából, melynek híre az egész magyar színésztársadalmat megrázta. Mint utóbb kiderült, hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták, és a gyilkos kórral hosszú hónapokon keresztül küzdött. A betegséget Kálloy Molnár Péter a nyilvánosság kizárásával, családja és szűk baráti köre támogatásával próbálta meg leküzdeni. Úgy tűnt, sikerül erőt gyűjtenie, ám november második felében váratlanul összeomlott a szervezete, és már nem tudott felépülni. A Beugró egykori sztárját december 19-én kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben.
Tompos Kátya 2024 májusában bekövetkezett halála a közösségi összefogás és a mély fájdalom szimbóluma lett. Kátya egy rendkívül ritka és agresszív daganatos betegségben szenvedett. A gyógyulás kulcsa egy olyan speciális, külföldön elérhető immunterápia lett volna, amely megtanítja a szervezet saját immunrendszerét a daganat legyőzésére. Mivel a legmegfelelőbb, nagyon költséges kezelés Magyarországon nem volt elérhető, kollégái és barátai országos gyűjtést szerveztek. A szükséges anyagi forrás végül összegyűlt, a színésznő szervezete azonban sajnos túl korán, a terápia megkezdése előtt, 41 éves korában feladta a küzdelmet. Kátya végtelen alázattal és méltósággal viselte a kórral vívott küzdelmet, mindenki az utolsó pillanatig reménykedett, és hitt a gyógyulásában.
Gesztesi Károly halála 2020. január 4-én valóságos nemzeti gyászt váltott ki. Liptai Claudia egykori férje és gyermeke édesapja, aki búgó hangjával és karizmájával generációk kedvence volt, az autójában, vezetés közben lett rosszul. Éppen a Ferdinánd-hídon közlekedett, amikor eszméletét vesztette, a kocsija a járdán állt meg. A mentők hosszú ideig küzdöttek az életéért, de már nem tudtak segíteni rajta. A halál oka szívinfarktus volt. Semmi nem utalt a tragédiára: a színész látszólag élete teljében volt, tele energiával, színházi szerepekkel és tervekkel. Titokban, szűk családi körben a Budakalászi temetőben helyezték végső nyugalomra.
Máté Péter, a magyar könnyűzene utánozhatatlan dalszerzője és énekese 1984. szeptember 9-én távozott az élők sorából, mindössze 37 évesen. Halála az egész országot sokkolta, hiszen pályája csúcsán volt, tele tervekkel és kiadatlan dalokkal. Bár a köztudatban sokáig szívrohamként élt a tragédia oka, a hivatalos orvosi jelentések szerint a közvetlen ok tüdőembólia volt. Halála előtt aktívan dolgozott. Szeptember 7-én Hódmezővásárhelyen, szeptember 8-án Mindszenten adott koncertet. Máté Péter temetésén több mint tízezer tisztelője vett részt. Pályafutása során több mint 200 dalt komponált, köztük olyan máig ható slágereket, mint az Elmegyek, az Azért vannak a jó barátok, vagy a Cserháti Zsuzsa által sikerre vitt Boldogság, gyere haza.
