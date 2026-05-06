"Nyolc személlyel csináltunk szexvideót, de a barátom nem tud kielégíteni"

A nő az internetes szakértőktől kért segítséget a párkapcsolati problémájával kapcsolatban. Bár már az első randin nyíltan közölte a párjával, mennyire szexéhes, a férfi akkor esküdözött, menni fog neki kielégíteni. De nem így lett.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

"Régóta együtt vagyunk már a barátommal, aki egyáltalán nem tudja kielégíteni a szexuális étvágyamat. Elég kedves fickó, de a hálószobában nem tudja felvenni velem a versenyt. Nem, mintha nem figyelmeztettem volna, mennyire szexéhes vagyok. Már az első randinkon nyugodtan elmagyaráztam neki, hogy egy olyan nő vagyok, akinek nagy az étvágya a sok pikáns szexre. A szemembe nézett, és megesküdött, hogy képes lesz orgazmusról orgazmusra felvenni velem a versenyt. Hát, nem képes rá.

Most, hogy már régebb óta egy pár vagyunk, egyre világosabbá válik, hogy egyszerűen nem elég jó. Együtt töltött időnk elején szexklubokba jártunk; számos szexuális játékszert használtunk, és csoportos szexben volt részünk más párokkal. Egyik este forgattunk egy szexfilmet nyolc másik emberrel, akiket az interneten találtam. Nagyon jó móka volt.

Elhitette velem, hogy bármire képes, és azt hittem, megtaláltam a tökéletes partnert. De mostanában elkezdett cserbenhagyni. A múlt héten úgy tett, mintha beteg lenne, hogy ne kelljen elmennie egy swinger hétvégére. Aztán kiverte a balhét, amikor bejelentettem, hogy egyedül megyek.

Most azért panaszkodik, mert eltökélt szándékom, hogy a pénzt egy exkluzív, felsőkategóriás szexparti jegyekre költöm a születésnapomra. Csakhogy nyafog, hogy nem akar elmenni. Azt mondja, nem érti, miért kell folyton osztoznia rajtam másokkal. Miért nem lehetünk csak egy „normális pár”? Hát, én nem akarok normális lenni. Felháborítónak kell lennem. A határon kell élnem. Úgy érzem, hogy sokat adtam neki. Ha nem szedi össze magát és nem emeli a tétet, elveszít. Hogyan értessem meg vele, hogy ez mennyire komoly?" - tette fel a kérdést a szexéhes nő.

A szakértő kerek-perec megmondta, hogy valószínűleg ez a férfi valódi énje. Kezdetben meg akart felelni a nő elvárásainak, ezért tartott vele minden őrült szexkalandba. Most azonban megmutatja, hogy valójában nem azonosak az érdeklődési területeik. Túl szélsőségesnek találja a nő szexuális érdeklődését és vágyait.