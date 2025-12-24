Ezek a legjobb retro éttermek és kávézók, ahol megállt az idő, de az ízek mennyeiek

Van valami megmagyarázhatatlanul megnyugtató egy retro étteremben: a pult mögötti zsírpapíros menü, a színes, mintás bútorok vagy a borsófőzelék illata. Összeszedtük a legjobb retro éttermeket, kifőzdéket és kávézókat, ahol nem csak enni lehet egy jót, de egy kicsit újraélhetitek a gyermekkorotokat is.

Ezek a legjobb retro éttermek és kávézók Magyarországon.

Fotó: DinkeyDoodle / Shutterstock

Öt ikonikus hely, ahol a retro hangulat nem díszlet, hanem életérzés.

Klasszikus ételek, eredeti berendezés és hamisítatlan nosztalgia.

Olyan időutazás, ahol az ízek és az emlékek egyszerre jönnek elő.

1. Nosztalgia Fagyizó – Fonyód

Fonyódon, a József Attila utcában található Nosztalgia Fagyizó 1954 óta szolgálja ki a fagylaltkedvelőket. A fagyik régi családi recept alapján készülnek, méghozzá helyi termelők gyümölcseiből. A hely hangulata csak fokozza az ízkavalkád adta élményeket.

Ha egy balatoni kirándulás a terv hétvégére, és szívesen belekóstolnátok egy kicsit a múltba, érdemes betérni ide egy hideg fagyira.

2. Pántlika Bisztró – Budapest, Városliget

A legendás Szinusz-tetős épület alatt működő Pántlika Bisztró 1963 óta várja vendégeit a Városliget szívében. A retro hangulatot a kockás abroszok, a régi plakátok és a klasszikus magyar ételek idézik meg. Az étlapon megtalálható a rántott hús, a brassói aprópecsenye és a házi limonádé is.

Tökéletes helyszín egy nyári retro ebédhez vagy vacsorához.

Igazi retro hangulatot árasztanak a 40-50 évvel ezelőtti kerthelyiségek, ahol kényelmetlen székeken ülve lehetett elfogyasztani a paprikás krumplit.

Fotó: Bauer Sándpr / Fortepan

3. Budapest Retro Élményközpont – Budapest, V. kerület

Az Október 6. utcában található élményközpont nemcsak múzeum, hanem egy retro bisztró is, ahol a látogatók megkóstolhatják a múlt ízeit. A kínálatban megtaláljátok a klasszikus szendvicseket, a Bambi üdítőt, retro édességeket és a csavaros fagyit is.

Mindenképp érdemes leülni egy kóstolóra a múzeumlátogatás előtt – de erről a bisztró látványa is könnyedén meg fog győzni.

4. Ibolya Espresso – Budapest, Ferenciek tere

Az Ibolya Espresso a Ferenciek terén található, ikonikus belvárosi találkozóhely. A XX. század egyik meghatározó kávézója. A retro kávézóba lépve, azonnal a 70-es, 80-as években érezhetitek magatokat a bútorzatnak köszönhetően. A nosztalgikus hangulatot pedig az italválaszték (traubiszóda, Bambi stb.) fokozza.