Ezek a legjobb retro éttermek és kávézók, ahol megállt az idő, de az ízek mennyeiek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 16:30
A gyerekkor ízei, kockás abroszon tálalva. Ezek a legjobb retro éttermek, amelyek nemcsak az ízeket, de a hangulatot is visszavarázsolják a régi időkből.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Van valami megmagyarázhatatlanul megnyugtató egy retro étteremben: a pult mögötti zsírpapíros menü, a színes, mintás bútorok vagy a borsófőzelék illata. Összeszedtük a legjobb retro éttermeket, kifőzdéket és kávézókat, ahol nem csak enni lehet egy jót, de egy kicsit újraélhetitek a gyermekkorotokat is.

A legjobb retro éttermekre emlékeztetnek a piros zománcos lábasok is.
Ezek a legjobb retro éttermek és kávézók Magyarországon.
Fotó: DinkeyDoodle /  Shutterstock 
  • Öt ikonikus hely, ahol a retro hangulat nem díszlet, hanem életérzés.
  • Klasszikus ételek, eredeti berendezés és hamisítatlan nosztalgia.
  • Olyan időutazás, ahol az ízek és az emlékek egyszerre jönnek elő.

Ezek a legjobb retro éttermek és kávézók Magyarországon

   1. Nosztalgia Fagyizó – Fonyód

Fonyódon, a József Attila utcában található Nosztalgia Fagyizó 1954 óta szolgálja ki a fagylaltkedvelőket. A fagyik régi családi recept alapján készülnek, méghozzá helyi termelők gyümölcseiből. A hely hangulata csak fokozza az ízkavalkád adta élményeket. 
Ha egy balatoni kirándulás a terv hétvégére, és szívesen belekóstolnátok egy kicsit a múltba, érdemes betérni ide egy hideg fagyira.

   2. Pántlika Bisztró – Budapest, Városliget

A legendás Szinusz-tetős épület alatt működő Pántlika Bisztró 1963 óta várja vendégeit a Városliget szívében. A retro hangulatot a kockás abroszok, a régi plakátok és a klasszikus magyar ételek idézik meg. Az étlapon megtalálható a rántott hús, a brassói aprópecsenye és a házi limonádé is. 
Tökéletes helyszín egy nyári retro ebédhez vagy vacsorához.

retro fotó egy 50-60 évvel ezelőtti kerthelyiségrő, ahol több ember ebédel.
Igazi retro hangulatot árasztanak a 40-50 évvel ezelőtti kerthelyiségek, ahol kényelmetlen székeken ülve lehetett elfogyasztani a paprikás krumplit.
Fotó: Bauer Sándpr /  Fortepan

   3. Budapest Retro Élményközpont – Budapest, V. kerület

Az Október 6. utcában található élményközpont nemcsak múzeum, hanem egy retro bisztró is, ahol a látogatók megkóstolhatják a múlt ízeit. A kínálatban megtaláljátok a klasszikus szendvicseket, a Bambi üdítőt, retro édességeket és a csavaros fagyit is. 
Mindenképp érdemes leülni egy kóstolóra a múzeumlátogatás előtt – de erről a bisztró látványa is könnyedén meg fog győzni.

   4. Ibolya Espresso – Budapest, Ferenciek tere

Az Ibolya Espresso a Ferenciek terén található, ikonikus belvárosi találkozóhely. A XX. század egyik meghatározó kávézója. A retro kávézóba lépve, azonnal a 70-es, 80-as években érezhetitek magatokat a bútorzatnak köszönhetően. A nosztalgikus hangulatot pedig az italválaszték (traubiszóda, Bambi stb.) fokozza.

fekete-fehér kép kávézó terasszal, beszélgető emberekkel.
Az egykori kávézóknak is megvolt a maga keserédes hangulata.
Fotó: Chuckyeager /  Fortepan

   5. Retro Kifőzde – Budapest, Vegyész utca

A XI. kerületben található Retro Kifőzde igazi időutazás a 80-as évek menzavilágába. Az étlapon olyan klasszikusok szerepelnek, mint a paradicsomos káposzta, a pörkölt galuskával és a tejbegríz. A retro dekoráció mellett, a barátságos kiszolgálás teszi teljessé az élményt.

A legjobb retro éttermek – amik nem csupán éttermek

Ezek a helyek nem egyszerű éttermek, kifőzdék és kávézók, hanem időgépek a múltba. Amint beléptek, újra gyereknek érezhetitek magatokat egy pillanatra. Újra eszetekbe juthat, ahogy ültök a nagymama konyhájában, ahol rotyog a húsleves, a rádióban pedig Korda Gyuri szól. A pincér olyan, mint egy régi családi barát, a limonádéban tényleg van citromkarika, és a rántott húsnak épp olyan az illata, mint otthon.

Lehet, hogy ma már a legtöbben plázákban ebédelünk és fusion konyhákat próbálunk ki hétvégén, de valljuk be; jó néhanapján visszatérni az alapokhoz. A Bambihoz, a tejbegrízhez fahéjjal és minden szívvel főzött retro menühöz.

Nézd meg milyen volt egykor a pesti bisztró:

