Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az otthon szíve: a magyar gépgyártás büszkeségei minden háztartásban ott voltak!

háztartási gépek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 12:45
galériaretro
A retro háztartási gépek minősége vitathatatlan volt. Sok otthonban még mai napig is találni régi darabokat. A Lehel, a Hajdu és az Orion szinte egy életre szóló garanciát jelentették a háztartásokban.

Sok otthonban ma is megtalálhatók a régi, megbízható magyar háztartási gépek, de van, ami már más név alatt kerül gyártásra. A jól bevált Hajdu és a Lehel készülékektől sokan nehezen váltak meg – és nem véletlenül. Ezek a márkák egyet jelentettek a tartóssággal és a megbízhatósággal. Közben az Orion neve ma is feltűnik az üzletek polcain, őrizve a régi idők hangulatát. Az Orion a magyar elektronikai ipar egyik meghatározó vállalata volt.

Háztartási gépek megjelenése, egyben a jólét kezdetét is jelentette.
Az 1980-as évekre a Lehel nyolc telephelyen, több mint háromezer alkalmazottal működött. Az egyik legmegbízhatóbb háztartási gép volt.  Fotó: Fortepan

Tudtad ezt a Lehelről, az egyik legmegbízhatóbb háztartási gépről? 

  • Az első Lehel hűtőszekrény 1958-ban készült el Super 100 néven.  
  • A márkajelzés a mondabeli magyar nagyvezér, Lehel kürtjét idézi, amely erőt és hagyományt szimbolizál. 
  • 1965-re már hat különböző fajta hűtőszekrényt gyártott a vállalat. 
  • Ekkor már kétpercenként készült el egy újabb darab. 
  •  Az 1980-as évekre a vállalat nyolc telephelyen, több mint háromezer alkalmazottal működött. 
  • 1968-ban tragikus repülőgép-balesetben elhunyt az olasz Zanussi legendás vezetője, Lino Zanussi és több munkatársa. A cég az 1980-as évek elejére komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött. A svéd AB Electrolux felvásárolta a vállalatot, úgy mint később a magyar vállalatot is, és ezzel a Lehel előbb Lehel–Zanussi néven működött tovább, majd a magyar márkanév fokozatosan eltűnt, a hűtők már kizárólag Zanussi néven kerültek forgalomba. 
  • A jászberényi gyár továbbra is működik és végzi dolgát.  

Az Orion is mai napig sikersztori. Elődjének a Kremeneczky János által 1913-ban alapított Magyar Wolfram lámpagyár tekinthető. Az Orion 1923-tól gyártott rádiócsöveket, 1925-től rádiókat, 1955-től pedig tévékészülékeket. A vállalat 1997 óta a szingapúri Thakral Csoport tulajdonában van. Ma az üzletekben az Orion márkajelzést az összes típusú terméken megtalálhatjuk: konyhai és háztartási felszereléseken, televíziók vagy éppen a hűtő-fűtő termékeken. 

Tudtad ezt a Hajdúról? 

  • A Hajdú gyár 1952-ben hadiüzemként kezdte meg működését.  
  • A mosógépgyártás története 1957-ben indult. 
  • 1970-es évektől megjelentek az automata modellek is. Ezek alapozták meg a márka hírnevét és hazai piacvezető szerepét. 
  • A Hajdú-termékekkel ma is találkozhatunk: cég főbb termékei közé tartoznak a forróvíztárolók, napkollektorok és fűtési-hűtési hőszivattyúk. 
  • A téglási gyárban jelenleg is mintegy ezer alkalmazott dolgozik 

Emlékek a kisebb eszközökről 

Nemcsak a nagy háztartási gépekhez kötődnek nosztalgikus emlékeink. Sokak számára ismerősek a falusi, faragott diótörők, az elektromos konyhai vízmelegítők, amelyek nyaralások és utazások alkalmával is jó szolgálatot tettek. A konyhai mérlegek, a masszív, öntöttvas darálók – amelyeknél gyerekként mi is segíthettünk a hús, dió vagy zöldség darálásában – szintén a közös családi élmények részei voltak. A magozó kanalak és a linzerkiszúrók pedig ünnepi készülődések elengedhetetlen kellékei lettek. 

A takarítás terén is széles volt a választék. A porszívók és padlótisztítók között olyan márkák közül választhattunk, mint a Raketa, az ETA, Csajka vagy a mai napig vezető cég az Electrolux. Sokan emlékeznek a Vetyerok–3 régi szovjet elektromos, kefés ruhaporszívóra is, amely különleges darabja volt a korszaknak. 

Ezek a tárgyak nem csupán használati eszközök voltak, hanem a mindennapok csendes szereplői – generációk emlékeinek hordozói. 
A régi háztartási gépekről a képgalériát itt találod. 

Galéria: Ezek a gépek segítették a munkát háztartásokban! - Retró képgaléria a régi eszközökről
1/9
1957-ben már nagy választékkal nyitottak az üzletek Budapesten. Fotó: Fortepan

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu