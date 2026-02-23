Az otthon szíve: a magyar gépgyártás büszkeségei minden háztartásban ott voltak!

Sok otthonban ma is megtalálhatók a régi, megbízható magyar háztartási gépek, de van, ami már más név alatt kerül gyártásra. A jól bevált Hajdu és a Lehel készülékektől sokan nehezen váltak meg – és nem véletlenül. Ezek a márkák egyet jelentettek a tartóssággal és a megbízhatósággal. Közben az Orion neve ma is feltűnik az üzletek polcain, őrizve a régi idők hangulatát. Az Orion a magyar elektronikai ipar egyik meghatározó vállalata volt.
Az Orion is mai napig sikersztori. Elődjének a Kremeneczky János által 1913-ban alapított Magyar Wolfram lámpagyár tekinthető. Az Orion 1923-tól gyártott rádiócsöveket, 1925-től rádiókat, 1955-től pedig tévékészülékeket. A vállalat 1997 óta a szingapúri Thakral Csoport tulajdonában van. Ma az üzletekben az Orion márkajelzést az összes típusú terméken megtalálhatjuk: konyhai és háztartási felszereléseken, televíziók vagy éppen a hűtő-fűtő termékeken.
Nemcsak a nagy háztartási gépekhez kötődnek nosztalgikus emlékeink. Sokak számára ismerősek a falusi, faragott diótörők, az elektromos konyhai vízmelegítők, amelyek nyaralások és utazások alkalmával is jó szolgálatot tettek. A konyhai mérlegek, a masszív, öntöttvas darálók – amelyeknél gyerekként mi is segíthettünk a hús, dió vagy zöldség darálásában – szintén a közös családi élmények részei voltak. A magozó kanalak és a linzerkiszúrók pedig ünnepi készülődések elengedhetetlen kellékei lettek.
A takarítás terén is széles volt a választék. A porszívók és padlótisztítók között olyan márkák közül választhattunk, mint a Raketa, az ETA, Csajka vagy a mai napig vezető cég az Electrolux. Sokan emlékeznek a Vetyerok–3 régi szovjet elektromos, kefés ruhaporszívóra is, amely különleges darabja volt a korszaknak.
Ezek a tárgyak nem csupán használati eszközök voltak, hanem a mindennapok csendes szereplői – generációk emlékeinek hordozói.
A régi háztartási gépekről a képgalériát itt találod.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.