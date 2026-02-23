Az otthon szíve: a magyar gépgyártás büszkeségei minden háztartásban ott voltak!

Sok otthonban ma is megtalálhatók a régi, megbízható magyar háztartási gépek, de van, ami már más név alatt kerül gyártásra. A jól bevált Hajdu és a Lehel készülékektől sokan nehezen váltak meg – és nem véletlenül. Ezek a márkák egyet jelentettek a tartóssággal és a megbízhatósággal. Közben az Orion neve ma is feltűnik az üzletek polcain, őrizve a régi idők hangulatát. Az Orion a magyar elektronikai ipar egyik meghatározó vállalata volt.

Az 1980-as évekre a Lehel nyolc telephelyen, több mint háromezer alkalmazottal működött. Az egyik legmegbízhatóbb háztartási gép volt. Fotó: Fortepan

Tudtad ezt a Lehelről, az egyik legmegbízhatóbb háztartási gépről?

Az első Lehel hűtőszekrény 1958-ban készült el Super 100 néven.

A márkajelzés a mondabeli magyar nagyvezér, Lehel kürtjét idézi, amely erőt és hagyományt szimbolizál.

1965-re már hat különböző fajta hűtőszekrényt gyártott a vállalat.

Ekkor már kétpercenként készült el egy újabb darab.

Az 1980-as évekre a vállalat nyolc telephelyen, több mint háromezer alkalmazottal működött.

1968-ban tragikus repülőgép-balesetben elhunyt az olasz Zanussi legendás vezetője, Lino Zanussi és több munkatársa. A cég az 1980-as évek elejére komoly pénzügyi nehézségekkel küzdött. A svéd AB Electrolux felvásárolta a vállalatot, úgy mint később a magyar vállalatot is, és ezzel a Lehel előbb Lehel–Zanussi néven működött tovább, majd a magyar márkanév fokozatosan eltűnt, a hűtők már kizárólag Zanussi néven kerültek forgalomba.

A jászberényi gyár továbbra is működik és végzi dolgát.

Az Orion is mai napig sikersztori. Elődjének a Kremeneczky János által 1913-ban alapított Magyar Wolfram lámpagyár tekinthető. Az Orion 1923-tól gyártott rádiócsöveket, 1925-től rádiókat, 1955-től pedig tévékészülékeket. A vállalat 1997 óta a szingapúri Thakral Csoport tulajdonában van. Ma az üzletekben az Orion márkajelzést az összes típusú terméken megtalálhatjuk: konyhai és háztartási felszereléseken, televíziók vagy éppen a hűtő-fűtő termékeken.

Tudtad ezt a Hajdúról?

A Hajdú gyár 1952-ben hadiüzemként kezdte meg működését.

A mosógépgyártás története 1957-ben indult.

1970-es évektől megjelentek az automata modellek is. Ezek alapozták meg a márka hírnevét és hazai piacvezető szerepét.

A Hajdú-termékekkel ma is találkozhatunk: cég főbb termékei közé tartoznak a forróvíztárolók, napkollektorok és fűtési-hűtési hőszivattyúk.

A téglási gyárban jelenleg is mintegy ezer alkalmazott dolgozik

Emlékek a kisebb eszközökről

Nemcsak a nagy háztartási gépekhez kötődnek nosztalgikus emlékeink. Sokak számára ismerősek a falusi, faragott diótörők, az elektromos konyhai vízmelegítők, amelyek nyaralások és utazások alkalmával is jó szolgálatot tettek. A konyhai mérlegek, a masszív, öntöttvas darálók – amelyeknél gyerekként mi is segíthettünk a hús, dió vagy zöldség darálásában – szintén a közös családi élmények részei voltak. A magozó kanalak és a linzerkiszúrók pedig ünnepi készülődések elengedhetetlen kellékei lettek.