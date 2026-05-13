Minden nap harc, minden apró mozdulat győzelem, és minden mosoly egy újabb csoda. A hétéves Prekop Nolina története emberek ezreit érinti meg, hiszen a kislány már születése pillanatában élet-halál harcot vívott. Halva születettként jött világra, az orvosok hosszú percekig küzdöttek érte, az újraélesztés következtében kialakult oxigénhiány pedig súlyos mozgásszervi problémákat okozott nála. A család azonban egyetlen pillanatra sem adta fel, és Nolina sem. Mutatjuk, hogyan kíséri a remény a kis Nolina útját!

Remény és kitartás jellemzi Nolinát. A kislány elképesztő küzdelmeken van túl, és még mennyi vár rá... Most újabb műtétre készülnek a családdal. Mutatjuk a részleteket! (Fotó: olvasói)

„Minden mosolya egy csoda, mely reményt ad” – óriási harcot vív a halva született Nolina

A mindössze 700 grammal született kislány ma már mosolygós, kíváncsi és rendkívül akaratos gyermek, aki napról napra bizonyítja: hatalmas erő lakozik benne. Bár az állapota továbbra is rengeteg fejlesztést és folyamatos otthonápolást igényel, az elmúlt időszakban több biztató eredményt is elértek.

Az otthonápolás számunkra nemcsak feladat, hanem az életünk része. Vannak nehezebb napok, amikor elfáradunk vagy bizonytalanok vagyunk, de minden mosoly és minden apró siker emlékeztet minket arra, miért csináljuk

– osztotta meg gondolatait Nolina édesanyja, Prekop Adrien.

Nolina jelenleg intenzív terápiás fejlesztéseken vesz részt, amelyek komoly fizikai és mentális terhelést jelentenek számára, mégis hihetetlen kitartással csinálja végig a foglalkozásokat. A család szerint Nolina igazi harcos, aki sokszor a felnőtteket is meglepi erejével.

A legutóbbi szekszárdi intenzív terápia után látványos javulásról számoltak be. Lazábbak lettek a kezei és az ujjai, fejlődött a finommotorikája, ügyesebben fogja a ceruzát, és az iskolai rajzolásban, festésben is egyre aktívabban vesz részt. Bár a csípőjével és a törzsével továbbra is vannak problémák, a család minden apró előrelépést hatalmas eredményként él meg.

Lehet, hogy másnak ezek apróságok, nekünk azonban óriási győzelmek. Minden új mozdulatért, minden fejlődési lépcsőért keményen megdolgozik

– tette hozzá az anyuka.

A következő nagy mérföldkő szeptemberben vár Nolinára, amikor egy újabb műtét segítheti a fejlődését. A család egyszerre izgul és reménykedik, hiszen bíznak benne, hogy az operáció után még több lehetőség nyílhat meg a kislány előtt.