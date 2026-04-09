“A mosolya visz minket előre” - A súlyos beteg Nolina halva született, évek óta kitartóan küzd

A koraszülöttként, mindössze 700 grammal világra jött Prekop Nolina ma már 7 éves, ragyogó mosolyú kislány, aki hihetetlen akaraterővel küzd minden nap. Az oxigénhiányos kislány szépen fejlődik, de további segítségre van szüksége.

Az oxigénhiányos Nolina már percekig tudott ülni, ami nagy előrelépés.

Fotó: PABLE DIANA

“A csillagokig meg sem állunk!” - így fejlődik az oxigénhiányos Nolina

Bár Prekop Nolina mindent megtesz, a károsodás mértéke miatt a fejlődése nem olyan gyors és látványos. Ugyanakkor mióta egyre jobban megérteti magát, és többet beszél, mozgása is lassan, de folyamatosan fejlődésnek indult. Nolina rendkívül szociális, mosolygós és gyerekbarát kislány, így az óvodai beszoktatás is zökkenőmentesen ment számára. A szülőknek azonban továbbra is állandó támogatásra van szükségük, hogy Nolina fejlesztése biztosított legyen, és minden nap a lehető legjobb esélyekkel indulhasson.

Nolina születésekor komoly agyvérzést kapott, az utolsó pillanatban sikerült megmenteni. Az újraélesztés során oxigénhiány lépett fel, és emiatt négyvégtagi feszesség alakult ki nála

– meséli az édesanyja, Prekop Adrien.

A kislány éveken át próbálkozott az állami fejlesztésekkel, de igazán akkor lépett előre, amikor a család megtalálta a neki megfelelő utat. Több helyre is járnak fejlesztésekre, némelyik jobban, némelyik kevésbé segíti.

Nagyon szereti a foglalkozásokat, játékosnak éli meg az egészet. Mosolyogva jön, és többnyire boldogan végzi el a feladatokat. A mosolya és akarata visz minket előre

- teszi hozzá az anyuka.

És a csodák valóban léteznek! Nemrég Nolina több mint öt percig önállóan ült.

"Lehet, hogy másnak apróság, nekünk hatalmas győzelem. Lépésről lépésre haladunk, és reméljük, egyszer önállóan is menni fog" -fogalmaz pozitívan Adrien.

Fotó: Beküldött

Önerőből lehetetlen lenne fenntartani a fejlesztéseket, ezért 2020-ban létrehozták a CsodaLina Alapítványt, amely a kislány életminőségének javítását és gyógyulását támogatja. A legfrissebb öröm pedig a Segíthetek?! Turné székesfehérvári koncertje volt.

Szívből köszönjük Kalap Jakabnak és a családjának, hogy hozzájárultak Nolina fejlődéséhez. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki eljött, együtt érzett és támogatta ezt a nemes ügyet! Remélem, hogy a fejlődés tovább halad és a csillagokig meg sem állunk!

- teszi közzé az anyuka Prekop Nolina Gyógyulásáért Alapítvány oldalán.