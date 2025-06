"Elképesztő lelki erőre van szükség" – öt hete fekszik ágyhoz kötve a halva született kis Nolina

Hihetetlen, mennyi szeretet van Nolinában. Az emberekhez való nyitottsága és szeretete különleges. Még most is, ebben a nehéz időszakban is barátságos, kedves, és szinte mindig ott van az arcán a mosoly. Mindenkivel megtalálja a közös hangot, mintha tudna valamit, amit mások nem, nagyon érzékeny kislány. Persze, ő is gyerek. Néha átesik a ló túloldalára, hisztizik, elfárad, kiborul, ahogy minden kicsi. De épp ezek a pillanatok emlékeztetnek rá, hogy ő is egy gyerek, csak éppen egy jóval nagyobb teherrel él, mint kortársai. Mégis, hihetetlen lelki erő van benne. Le a kalappal előtte