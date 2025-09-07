Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Sokkoló diagnózis: állandó fájdalmak közepette él a családapa, akinek korábban csak egy tünete volt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 15:30
Ezt álmában sem gondolta volna a 62 éves férfi.
Egy matracot okolt a hátfájásáért a háromgyermekes, londoni családapa, ám a kapott diagnózis ennél sokkolóbbnak bizonyult. Terry Harper, a kezelések ellenére, manapság állandó fájdalmak közepette él, miután a súlyos betegsége nemrégiben kiújult.

Sokkolta a diagnózis az addig makkegészséges családapát / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az egész 2022 áprilisában kezdődött, amikor a családapa először tapasztalt kínzó hátfájást, amit a korábbi bontási munkálatokkal és egy matrac emeletre való felcipelésével magyarázott. A háziorvosa porckorongsérvet állapított meg és biztosította róla a férfit, a fájdalom pár héten belül enyhülni fog. Ez azonban nem, hogy nem következett be, de egyenesen nőtt a kín, míg Terry már az ágyból sem bírt felkelni. A párja ekkor mentőt hívott, akik kórházba vitték. A férfi itt két napig feküdt, mielőtt az orvosok harmadik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála: a CT-vizsgálat kimutatta, hogy Terrynek 12 daganat van a gerincén, valamint mielómája , azaz egyfajta vérrákja, amely a csontokat érinti. 

A diagnózis hatalmas sokkot jelentett a családapa számára

Terry a kemoterápiát követően remisszióba került 2024 decemberében, a rák azonban idén júniusban kiújult. Terry jelenleg egy 36 hétig tartó kemoterápiás kezelést kap, valamint injekciós kemoterápiát, ami két évig fog tartani. Mindamellett, hogy a 62 éves férfi állandó fájdalmak közepette él, a betegsége miatt veszített a magasságából, valamint az összes porckorongja összeomlott.

Egész életemben egészséges ember voltam, azt sem tudtam, hogy néz ki az orvosom rendelője belülről, aztán ez a betegség lesújtott, ez pedig nagyon sokkoló. Hallod a tévében, de meg sem fordul a fejedben, hogy te is rákos lehetsz. Sok velem egykorú ember szenved vérnyomásproblémáktól és hasonlóktól, de nálam soha semmi ilyesmi nem jelentkezett

- mondta el Terry, aki jelenleg egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik pénzt gyűjteni, a költséges orvosi kezelésekre – írja a The Sun.

 

