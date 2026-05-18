"Sosem bocsátok meg neki!" - Sólyi gyermekgyilkosság: megszólaltak a megölt Adri gyászoló szülei

Sohasem múló fájdalom – pontosan nyolc év telt el azóta, hogy a 8 éves H. Adriennt elcsalták otthonról és brutálisan megölték. Az elkövető az akkor 16 esztendős F. Ferenc volt, aki a lány bátyjának a haverja volt. Az sólyi gyermekgyilkosság évfordulója alkalmával a Bors felkereste a kislány szüleit, akik bár az esetet követően külön költöztek, mégis egy a fájdalmuk. Mint mondták: sosem fognak megbocsájtani a kis Ferinek.

Sólyi gyermekgyilkosság: Adrienn csak barátkozni akart



Ahogyan az ismeretes, szörnyű gyilkosság történt 2018. május 18-án, a Veszprém vármegyei Sóly közelében. A 8 éves H. Adriennt otthonról elcsalta a 16 éves F. Ferenc. A fiú a kislányt és annak bátyját hívta ki játszani, de csak Adrienn ment vele, Dániel nem. Feri végül a kislányt a közelben lévő Séd-patakhoz csalta a papírmalom romjaihoz. Itt szexuálisan közeledett a lányhoz, Adriennt teljesen meztelenre vetkőztette, de a lány közölte vele, hogy nem akar tőle semmit. Erre dühödött be a fiatal, eldöntötte, hogy megöli őt. Azt mondta neki, hogy mutatni szeretne neki egy bűvésztrükköt, amihez hátra kell kötöznie a kezeit. A kislány beleegyezett, ami végzetes döntésnek bizonyult. Feri hosszú ideig kínozta őt. Kötéllel fojtogatta és kővel ütötte, víz alá nyomta, fojtogatta, de ezekbe Adrienn még nem halt bele. Végül az eszméletlen lány testét a Séd-patakba dobta. Rengetegen indultak a keresésére és végül sikerült is megtalálni. A vizsgálatok alapján a lány fejét a halántékánál teljesen bezúzták, illetve koponyatörést is szenvedett, ám a halálát vízbefulladás okozta.

Nincs bocsánat a gyilkosnak

Minden nap előttem van az, ami történt

– kezdte lapunknak Horváth Győző. "Én elmentem fürdeni és jött ez a gyerek, akivel elment a lányom… Mire kiértem, már Adri nem volt sehol. Szólt a bátyjának, hogy itt a Feri, gyere, menjünk focizni, de ő fáradt volt és nem ment velük. Utána, amikor nem jött haza, keresni kezdtük. Hívtam a rendőrséget, akik mondták, hogy nekem otthon kell maradnom, hátha hazajön a lány. Aztán hajnalban szóltak, hogy megtalálták holtan. Másnap a sajtóból tudtuk meg, hogy mit tett vele Feri, de a részleteket nem akarom elmondani. Most az évforduló szempontjából rosszabb, de amúgy minden nap nagyon rossz nélküle. Nekem ő volt a szemem fénye. Nagyon hiányzik, most már nagylány lenne. Én elköltöztem a házunkból, mert erre emlékeztetett. A gyilkosság helyszínére sem bírtam kimenni, nagyon megvisel. Feri pedig még börtönben van, sajnos nem élete végéig. Én sosem bocsátok meg neki…" – zárta szavait Horváth Győző.

