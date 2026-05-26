"A fájdalom kapcsolt össze minket" - Mária küzd, hogy teljesüljön Klapka Dennis végakarata

Mária kamaszként vesztette el a szüleit, a nehéz gyermekkor sebei azonban gyógyulni kezdtek, amikor 19 éves korában megszületett kislánya, Klemi. Teltek az évek, anya és lánya között pedig szoros szimbiózis alakult ki. Máriának mindene volt a kislánya. Aztán megtörtént az, ami minden szülő legrosszabb rémálma. Egy hirtelen szívleállás miatt, minden előzmény nélkül a kislány összeesett és már nem lehetett segíteni rajta. Édesanyja karjaiban halt meg. Mária — aki ekkor még mindig csak 28 éves volt — mélyre csúszott, gyászában pedig megismert egy barátot, akinek véleménye szerint a mai napig nem sikerült igazságot szolgáltatni. Klapka Dennisnek egyetlen végakarata volt, Mária pedig küzdeni szeretne ezért.

Mária és Klapka Dennis két évvel azután ismerkedtek meg, hogy a fiatal édesanya elvesztette kislányát

Fotó: Beküldött fotó

Miután Klemi meghalt, Mária a munkába menekült. Kislánya emlékére létrehozott egy alapítványt, azzal járta az országot és iskolákban tanította a defibrillátorok helyes használatát. Az éveken át tartó tagadás után aztán életébe egyszer csak bekúszott a gyász és a harag. Harag önmaga ellen, mások ellen, a sorsra. Fájdalmában az édesanya az alkohol felé fordult, olyan mélységekig jutott el, amit soha nem gondolt volna. Végül épp a gyász és a szenvedélybetegség volt az, ami összehozta őket Dennisszel.

A pénz nem boldogít

Mária mindig a szavak embere volt, beszédben és írásban egyaránt. Írói vénája kiskora óta nagyon erős volt, gyakran vezetett blogokat az élet értelméről, hitről, szerelemről. Majd Klemi elvesztése után a halálról. Éppen ezért jutott eszébe egyik ismerősének, hogy érdemes lenne megismerkednie egy barátjával, aki épp nagyon mélyen van. Ez a barát Klapka Dennis, Mary Zsuzsi és Klapka György fia volt. Dennis édesanyja tragikus elvesztése után —amikor is egy közösen eltöltött karácsonyi ebéd után az énekesnő saját kezével vetett véget életének — Dennis nem tudott visszatalálni régi önmagához. Egyre inkább elmagányosodott, a testvérek és az érdekbarátok elmaradtak mellőle, Dennis viszont kétségbeesetten kapálózott, emberi kapcsolatokra vágyott. Hiába a megörökölt vagyon, ha nincs kivel megosztani a mindennapokat. Mária végül valóban felkereste a férfit, a találkozásból pedig egy nagyon mély, egymást szavak nélkül is megértő barátság alakult ki.

Tudtam, hogy min megy keresztül. Az én gyászomnál sem volt ott senki. Mi ebben találtuk meg egymást, a fájdalom kapcsolt össze minket

— emlékezett vissza Mária.