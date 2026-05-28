"Elmondhatatlan, pokoli fájdalommal járt" - Így gyűrte le a kemoterápia szörnyű mellékhatásait Rubint Réka

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 10:40
A napokban újabb kezelésen esett át Rubint Réka.
Áprilisban osztotta meg a nyilvánossággal Rubint Réka, hogy daganatos betegséggel küzd. Az ország fitneszladyje ekkor már évek óta küzdött a szörnyű kórral, a napokban pedig újabb kezelésen esett át, amelynek mellékhatásai legalább annyira megterhelőek, mint maga a betegség. Réka azonban úgy véli, mindaz, amin keresztülment, csak erősebbé tette őt, mentálisan pedig most van a legjobb állapotban, amióta megkapta a diagnózist. Ezért is képes arra, hogy egy délelőtt kapott kemoterápia után este edzést tartson: már csak azért is, mivel a sport volt, ami mindig is tartotta benne a lelket.

Rubint Réka a kezelések alatt sem adta fel a sportot

Ez jelentette a mentőövet Rubint Rékának

Sokszor éreztem már azt, hogy ha a sport nem lenne, megbolondulnék. Olyan ez nekem, mint egy mentőöv, olyan plusz az életemben, ami az egész energia-háztartásomat képes megváltoztatni. Ez az antidepresszánsom 

- vallotta Réka, kiemelve, hogy átszervezte az edzései tematikáját, amelyek így jóval kevesebb ugrálást tartalmaznak. 

Volt olyan kezelésem, amely annyira tönkretette a szájnyálkahártyámat, hogy tele volt a nyelvem és a szájüregem aftákkal és fekélyekkel. Elmondhatatlan, pokoli fájdalommal járt. A legutóbbi kezelésnél piros színű volt a készítmény, amit három hetente, infúzióban kaptam és amitől a hajam is kihullott. Egy idő után már mindentől, ami piros színű volt, rosszul voltam, mert azonnal a kezeléssel hozta összefüggésbe az agyam. Olyannyira, hogy még a piros színű sportszőnyegemet is le kellett cserélnem az edzéseimen. De mostanra eljutottam oda, hogy ezt a betegséget feladatként kezelem

- tette hozzá a fitneszlady.

Réka emellett úgy véli, a betegség egyben azt a feladatot is kiadta neki, hogy azt a rengeteg energiát, amelyet korábban másoknak adott, most saját magára fordítsa. 

Nem magam ellen a rengeteg munkával, hanem magamra a sok-sok belső munkával, melynek egyik jelentős pillére a meditáció. Egy teljesen más emberré váltam az elmúlt négy évben ezeknek a tapasztalásoknak köszönhetően

- emelte ki Réka, a Blikk beszámolója szerint.

 

