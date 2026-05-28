Tündéri kisbaba! Emilio megmutatta a kis unokáját, Norbikát: „Az élet minden gondja, fájdalma, nehézsége eltörpül”

Emilio és felesége, Tina élete teljesen megváltozott, mióta megszületett az unokájuk. A kis Norbika már elmúlt egy hónapos, a büszke nagypapa pedig most megmutatta a követőinek, mennyit nőtt a család legkisebb trónörököse.

Emilio és Tina lánya, kis Tina tavaly ment férjhez (Fotó: László Szabolcs/hot! magazin)

Emilio a közösségi oldalán osztott meg egy igazán megható videót, amelyből szinte árad a szeretet és a családi harmónia. A felvételeken jól látszik, hogy a família minden tagja teljesen odavan a kisbabáért. A videóban Emilio és Tina gyengéden babusgatják Norbikát, ölelgetik, puszilgatják, miközben szemmel láthatóan minden percét élvezik a nagyszülői szerepnek.

A meghitt pillanatok mellett a család közös programjaiba is betekintést engedtek. Látható, ahogy együtt sétálni indulnak a kisbabával, majd beülnek egy helyre ebédelni. Az idilli képek és videók egymást váltják: mosolygó családtagok, szeretetteljes pillantások és rengeteg boldog perc mutatja meg, milyen fontos szerepet tölt be az egy hónapos Norbika az életükben.

Emilio unokája április 21-én született meg (Fotó: hot! magazin/Archív)

Bangó Margit ükunokája, Norbika az egész család szeme fénye

A videóból az is kiderül, hogy Emilio és Tina mennyire aktívan részt vesznek az unokájuk körüli teendőkben. A nagyszülők nemcsak kényeztetik a kisfiút, hanem örömmel gondoskodnak is róla: a felvételeken látszik, ahogy fésülgetik, tisztába teszik és szeretettel foglalkoznak vele.

A büszke nagypapa a videó mellé hosszú és rendkívül megható sorokat is írt, melyek sokak szívét megérintették.

„Azt hittük, már átéltük a szeretet legmélyebb formáját: amit a gyermekeink iránt érzünk, annál nincs tovább. Nem gondoltuk, hogy a szív nem telik meg soha, és mindig képes még jobban, még mélyebben, még tisztábban szeretni. Aztán megérkezett az életünkbe a kis unokánk. És abban a pillanatban mintha a szívünk egy eddig ismeretlen része kilépett volna belőlünk, hogy benne dobogjon tovább. Norbikánk egy apró kis csoda, aki új értelmet adott mindennek az életünkben. Vannak érzések, amiket nem lehet szavakba önteni, nem lehet leírni, csak érzed. Mélyen. Egészen a lelked legcsendesebb részében. Amikor az ember rájuk néz, a gyermekeire, az unokájára, megáll az idő. Az élet minden gondja, fájdalma, nehézsége eltörpül. Egyetlen mosolyuk mindent meggyógyít. Ők azok, akikért az ember gondolkodás nélkül bármit odaadna. Akikért erősnek, törhetetlennek kell lenni akkor is, amikor nehéz, mert a család nem csak egy szó. A család az a hely, ahol a lelked mindig hazatalál. Minden dobbanásunk már bennük is él tovább. És ez a kötelék örökké tart” – fogalmazott Emilio a TikTok-oldalára posztolt videóban.