"Nagyon félek attól, hogy nem lesz áramunk" - leukémiás Zolikáék nagy bajba kerültek

Kétségbeejtő a helyzet Csuka Zolikáéknál, az édesanya ugyanis nem tudja kifizetni a közüzemi számlákat, pár napon belül pedig kikapcsolhatják náluk az áramot. Márpedig áram nélküli házban maradni egy két hónapos csecsemővel egyáltalán nem szerencsés dolog. Zolikának - akiről korábban kiderült, hogy leukémiás - ugyanis március elején kistestvére született, így már nem ő a legkisebb a családban. A kis Nolen egészséges babaként jött a világra, érkezése pedig nagy öröm a sok viszontagságon keresztülment családnak. Az édesanya, Krisztina azonban egyedül maradt gyerekeivel, kenyérkereső férje nélkül pedig nem tudja fenntartani a családot. Most elkeseredetten kér segítséget - a helyzetük kilátástalannak tűnik.

Március 5-én megszületett a leukémiás Csuka Zolika kisöccse, Nolen. A boldogságot azonban beárnyékolja, hogy a család áram nélküli házban maradhat

Fotó: Beküldött fotó

"Nagyon meg vagyok rémülve, mi lesz így velünk?"

Lénárt Krisztina gyermekeivel egy hortobágyi tanyán él, Szásztelek településen. Legjobb tudása szerint próbálja egyben tartani a családot, az élet azonban napról-napra nehezebb. Most épp attól tart, hogy áram nélkül maradnak.

Nagyon félek attól, hogy nem lesz áramunk. Szerettem volna részletfizetést kérni, de azt sajnos nem engedték, mert 2025-ben is igényeltem és azt mondták, hogy nem lehet ilyen gyakran igényelni. Próbálkoztam mindennel, de azt mondták, nem tudják megígérni, hogy nem fogják kikapcsolni. Nagyon meg vagyok rémülve, mi lesz így velünk?

— teszi fel rémülten a kérdést Krisztina.

A család nem most kerül először szorult helyzetbe. A nehézségek ott kezdődtek, amikor egyik kislányánál súlyos ekcémát diagnosztizáltak, a nem múló bőrprobléma miatt pedig hónapokon át kellett orvoshoz járniuk. A következő tragédia akkor következett be, amikor Krisztina újra teherbe esett.

A várandósság alatt még minden rendben zajlott, a szülés azonban nem indult be időben. Krisztina túlhordta a magzatot, aki végül meghalt az anyaméhben.

Egy gyermek elvesztését soha nem lehet igazán kiheverni. De itt még nem értek véget a megpróbáltatások. Az édesanyának azzal kellett szembesülnie, hogy másik kisfiát is elvesztheti.

Zolikáról 2022-ben derült ki, hogy leukémiás. A diagnózis után éveken át tartó kemoterápia vette kezdetét

Fotó: Beküldött fotó

Az egész egy ártalmatlannak tűnő bárányhimlővel indult. Legalábbis ez volt az, amit Krisztina hitt. Az egyik fürdetés során ugyanis piros pöttyöket fedezett fel kisfia felsőtestén. Orvoshoz fordultak, ahol a helyzet sokkal aggasztóbbá vált, mint amire számítottak. Az orvosok rájöttek, hogy a kisfiú leukémiás. Kezdetét vette a végeláthatatlannak tűnő kemoterápia, amit a kisfiú nagyon nehezen viselt. Két évvel később azonban a terápia sikeresnek bizonyult, Zolikát pedig tünetmentesnek nyilvánították, de arra, hogy gyógyultként tartsák számon, még várni kell. Ennyi nehézség után a család másra sem vágyik, mint egy kis megnyugvásra. Ehelyett megint a bizonytalanság uralkodik el rajtuk. Egy kis időre Krisztina át is költözött gyerekeivel a testvéréhez, mert úgy érzi, segítség nélkül nem bírja tovább.

Muszáj volt ide eljönni egy kicsit, mert nem bírtam otthon lenni egyedül. Most nagyon nehéz. Magamnak kell megoldani mindent és a testvéremnek sem szeretnék teher lenni, neki is megvan a maga baja

— meséli lapunknak az édesanya.